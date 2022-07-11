Газовий шантаж: росія призупинила "Північний потік-1"

росія повідомила, що вранці 11 липня призупиняє "Північний потік-1". У москві кажуть, що газопровід відновить роботу 21 липня.

До цієї дати нібито триватиме процес планового обслуговування. Про це повідомили у російському "газпромі", передає 24 канал.

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росія шантажує Європу газом

Цього року мовиться не про звичайне технічне обслуговування газопроводу, пише Reuters. Слід враховувати вторгнення росії в Україну, західні санкції та обмеження поставок енергоносіїв.

Зазвичай профілактичні роботи, які мають закінчитись 21 липня, проходили непомітно для всіх, крім трейдерів і газової галузі. Однак зараз Європа перебуває в напрузі.

Побоюються, що "газпром" може продовжити період технічного обслуговування або навіть оголосити про постійне припинення поставок. На такі кроки москва може піти задля шантажу.

Нагадаємо, ще до ремонту росія знизила пропускну здатність трубопроводу до 40%.

Може виникнути дефіцит газу

"Північний потік-1" має протяжність 1224 кілометри та потужність у 55 мільярдів кубометрів. Більшість газу надходить безпосередньо до Німеччини, але деяка частина також йде на захід і південь.

Є й інші великі трубопроводи з Росії до Європи, але потоки поступово знижуються.

Якщо "Північний потік-1" не відкриється 21 липня, в Європі може виникнути нестача газу для зимових місяців пікового попиту. Наразі європейські підземні сховища заповнені на 60%, а мають бути на 80% до 1 листопада.

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