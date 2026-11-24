Ворог не припиняє спроб знищити українську енергетику. Проте вітчизняні фахівці знайшли метод зберігати стабільність системи навіть в умовах щоденного терору.

Що сталося з інфраструктурою України

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 800 цілеспрямованих атак на об'єкти Групи Нафтогаз, про що повідомили у компанії.

Попри колосальні руйнування та щоденний ризик, підприємства не зупиняють видобуток газу й нафти. Про ці виклики керівництво компанії розповіло під час щорічного заходу "День постачальника – 2026", до якого долучилися понад 400 представників бізнесу.

За словами виконувача обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, ключову роль у відновленні пошкоджених мереж відіграє співпраця з українськими та іноземними виробниками.

Для нас принципово важливо, щоб кожна закупівля проходила на прозорих умовах, з чесною конкуренцією та рівним доступом для всіх учасників. Коли правила зрозумілі й однакові для всіх, ми отримуємо найкращу якість продукції,

– Сергій Федоренко, виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що російська армія останнім часом суттєво посилила системний тиск на українську паливно-енергетичну мережу. Зокрема, 18 листопада ворог вдарив по об'єктах Нафтогазу у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Вже 22 листопада окупанти скинули авіабомбу на дільницю газової служби на Дніпропетровщині. Внаслідок цього цинічного удару постраждали троє працівників компанії: одного госпіталізували, ще двоє отримали контузії.