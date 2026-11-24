Що сталося з інфраструктурою України

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 800 цілеспрямованих атак на об'єкти Групи Нафтогаз, про що повідомили у компанії.

Adv

Попри колосальні руйнування та щоденний ризик, підприємства не зупиняють видобуток газу й нафти. Про ці виклики керівництво компанії розповіло під час щорічного заходу "День постачальника – 2026", до якого долучилися понад 400 представників бізнесу.

За словами виконувача обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, ключову роль у відновленні пошкоджених мереж відіграє співпраця з українськими та іноземними виробниками.

Для нас принципово важливо, щоб кожна закупівля проходила на прозорих умовах, з чесною конкуренцією та рівним доступом для всіх учасників. Коли правила зрозумілі й однакові для всіх, ми отримуємо найкращу якість продукції– Сергій Федоренко, виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України".

Реклама

Нагадаємо, що російська армія останнім часом суттєво посилила системний тиск на українську паливно-енергетичну мережу. Зокрема, 18 листопада ворог вдарив по об'єктах Нафтогазу у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Вже 22 листопада окупанти скинули авіабомбу на дільницю газової служби на Дніпропетровщині. Внаслідок цього цинічного удару постраждали троє працівників компанії: одного госпіталізували, ще двоє отримали контузії.