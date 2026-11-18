Наразі фахівці компанії оцінюють завдані масштаби пошкоджень, однак ліквідацію наслідків ускладнює небезпека повторних ударів. Про деталі ворожої атаки повідомили у телеграмі Групи "Нафтогаз".

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Що відомо про наслідки ударів?

Під ударом ворожих сил опинилася газова інфраструктура одразу у двох регіонах України.

Російські війська прицільно б'ють по критичних вузлах, від стабільності яких залежить опалення в оселях громадян протягом зимового періоду.

Інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі Групи зростає. Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими– зазначив Сергій Федоренко.

Систематичні атаки на енергетику

Російська армія останнім часом суттєво посилила системний тиск на українську паливно-енергетичну мережу напередодні холодів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зокрема, 14 листопада окупанти поцілили безпілотниками в об'єкт на Полтавщині, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Також 12 листопада ворог ударив двома ракетами по підприємству компанії на Чернігівщині, спричинивши значні руйнування технологічного обладнання.