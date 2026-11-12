Росія вдарила двома ракетами по об'єкту Нафтогазу на Чернігівщині: є серйозні руйнування

Про ворожу атаку повідомили у телеграмі Групи Нафтогаз.

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Які наслідки удару по об'єкту Нафтогазу?

Внаслідок атаки підприємство зазнало серйозних руйнувань. Зокрема, пошкоджено технологічне обладнання.

Наразі фахівці не можуть повністю оцінити наслідки обстрілу через безпекову ситуацію.

Водночас усі працівники підприємства під час атаки перебували в укритті. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Нафтогазі наголосили, що це черговий цілеспрямований удар Росії по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими.

Нагадаємо, ворог уже не вперше б'є по потужностях підприємства: у ніч проти 11 листопада окупанти атакували дронами об'єкт компанії у Дніпропетровській області, спричинивши масштабну пожежу.