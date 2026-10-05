Експорт зерна під загрозою: Україна може недорахуватися мільярдів доларів

Російські удари по портовій та залізничній інфраструктурі створюють дедалі більші труднощі для експорту зерна з України. Наслідки цих атак відчують не лише аграрії, але й державний бюджет.

Скільки грошей може втратити держава

Удари ворога по чорноморських портах фактично паралізували головний канал експорту українського зерна. Через це вже до літа 2027 року держава може недоотримати щонайменше 8 мільярдів доларів, пише Financial Times.

За оцінкою міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, ця сума дорівнює приблизно 20% усієї торішньої експортної виручки України.

Замість запланованих 64 мільйонів тонн аграрної продукції, без розблокування моря вдасться вивезти лише половину.

Чому залізниця не врятує

Альтернативні сухопутні маршрути фізично не здатні перекрити морські обсяги, адже до повномасштабної війни понад 90% експорту агропродукції йшло саме через Чорне море.

Україна намагається компенсувати втрати за допомогою:

залізничних перевезень;

автомобільних маршрутів через Європу.

Однак їхніх потужностей недостатньо, щоб замінити морський експорт.

До того ж ворог почав прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Відтак, проблемою стає дефіцит залізничної техніки. За даними FT, через російські удари Україна вже втратила частину локомотивів і значно вичерпала резерви.

Наразі уряд веде складні переговори з європейськими партнерами про постачання нових потягів.

Як це б'є по звичайних фермерах та бізнесу

У підсумку українські аграрії опинилися в пастці. Частина фермерів не може продати зібране зерно або змушена погоджуватися на нижчі ціни.

Я просто не можу це продати,

– розповів журналістам фермер Володимир Варбанець.

Водночас виникає дефіцит потужностей для зберігання нового врожаю. Як зазначив Висоцький, найближчими місяцями Україні може бракувати місця для приблизно 11 мільйонів тонн зерна.

Нагадаємо, наразі перспективи відновлення "зернової угоди" залишаються примарними. Росія не поспішає погоджуватися на пропозиції щодо нового морського перемир'я. Тому швидкого повернення до безпечного судноплавства найближчим часом очікувати не варто.