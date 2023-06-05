Зеленський пояснив, як Росія маніпулює темою "важкого економічного стану" України

Блокада Росією Чорного моря значно перешкоджає експорту українського продовольства та інших груп товарів – що призводить до росту цін в країні. Однак в самій Москві цього не визнають, звинувачуючи натомість Україну.

Нова інформаційна політика Кремля

Під час розмови з латиноамериканськими журналістами одна з її учасниць розповіла: в регіоні розповсюджується інформація про складні умови проживання в Україні. Зокрема, підвищенні цін на бензин, добрива та харчові продукти.

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Президент же підкреслив: це свідчить про реалізацію Росією її нової інформаційної політики, суть якої полягає у просуванні меседжа, що в зростанні цін винна лише Україна. Однак насправді це є наслідком дій саме Кремля.

Володимир Зеленський Президент України Люди ж повинні знати, що цінова політика, ігри з демпінгом цін на енергоресурси, експорт товарів – все це викликано тим, що робить Росія . Навіть не стільки війною, яку Росія розпочала, – а тим, що вони в односторонньому рішенні блокують ті чи інші транспорті й логістичні шляхи.

Чорне море заблоковане

Президент пояснив: Росія навіть не приховує того, що блокує Чорне море. Адже робить це "військовими кораблями під прапором Російської Федерації".

При цьому блокується експорт не лише агропродукції.

Всі розуміють, що Чорне море заблокував Путін. І там питання не тільки до агропродукції. Там питання щодо хімії, до металургії, до залізної руди. Заблоковано повністю всі коридори,

– підкреслив Президент.