Росія доставляє в ЄС величезні обсяги нафти через Туреччину

Знайшовши сліпу пляму у санкціях ЄС Туреччина перемарковує російську нафту, видаючи її за свою. Далі вона відправляє її до ЄС, що приносить для Росії додаткові 3 мільярди євро.

Як Туреччина допомагає Росії

Стало відомо, що лазівка в санкціях дозволила імпортувати до ЄС "змішане" паливо, якщо воно маркується як неросійське. Ця лазівка дала Москві отримати до 3 мільярдів євро доходу за 12 місяців після заборони ЄС на ввезення російської нафти і нафтопродуктів у лютому 2023 року.

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Схема була реалізована з використанням трьох турецьких портів:

Джейхан;

Мармара-Ереглісі;

Мерсін.

До 24 лютого 2022 року 75% сирої нафти і 40% дизпалива надходили до ЄС із Росії.

У відповідь на заборону ЄС купувати певні енергоносії, Туреччина значно збільшила імпорт палива з Росії, а також наростила її експорт до Євросоюзу.

З лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина помітно збільшила обсяги закупівель палива з Росії, які зросли на 105% порівняно з попереднім роком. Крім того, турецький експорт до ЄС за той самий період зріс на 107%.

У Туреччині є нафтопереробні заводи, що можуть переробляти майже 1 мільйон барелів нафти на день.

Значні обсяги російського палива були просто перепаковані й переправлені далі. У південно-східному порту Джейхан обмежене автомобільне та залізничне сполучення з нафтопереробними заводами. Воно перешкоджає отриманню великої кількості палива, тому основний його доступ відбувається переважно морським транспортом.

У період з лютого 2023 по 2024 рік порт отримав приблизно 22 мільйони барелів палива, з яких 92% походять з Росії. Це втричі більше порівняно з попереднім роком. Крім того, дані показують, що 85% експорту палива з порту було відправлено до Європейського Союзу за той самий період.