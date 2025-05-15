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15 травня, 10:45
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Росія хоче постачати газ до Малайзії

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Росія планує постачати газ та інвестувати в газову інфраструктуру Малайзії.
  • Малайзія та Індонезія мають великі потужності для експорту зрідженого природного газу, але стикаються зі скороченням внутрішніх запасів.

Росія планує інвестувати в газову інфраструктуру Малайзії та вести з країною торгівлю. Аналогічні перемовини ведуть з Індонезією.

Що відомо про плани Росії

Росія обговорює участь у розвитку газового ринку Малайзії та співпрацю в газовій торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Interfax.

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Ми внесли пропозиції щодо торгівлі газом і участі в розвитку газового ринку Малайзії, зокрема щодо інвестицій у термінали прийому, трубопровідні мережі та газосховища. Ці пропозиції знаходяться на стадії обговорення, але подальша робота потребує прямих переговорів між компаніями,
– сказав міністр енергетики Росії.

Аналогічні переговори щодо поставок зрідженого природного газу з Росії ведуть також і з Індонезією.

Експорт газу в Малайзії та Індонезії

Разом з Індонезією Малайзія володіє найбільшими в Азії потужностями, займаючи п’яте місце серед експортерів ЗПГ у 2023 році. Однак вони потужності працюють не на повну потужність через скорочення внутрішніх запасів.

 У 2023 році країна експортувала 26,8 мільйонів тонн, маючи загальні потужності на 32 мільйони тонн. Водночас вона імпортувала 2,6 мільйони тонн при максимальній можливості імпорту в 7,3 мільйонів тонн. Попри масштабні потужності, Малайзія поступово зменшує обсяги внутрішнього видобутку.