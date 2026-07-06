Росія зробила Білорусь "дійною коровою", наростивши імпорт бензину до рекордних рівнів

Паливна криза в Росії досягла рекордного рівня. Не менш рекордними є й показники імпорту бензину з Білорусі. З 1 до 25 червня до Росії з Білорусі ввезли 141 тисячу тонн палива, що в 2,4 раза перевищує обсяг поставок за весь травень.

До того ж, у червні 2025 року обсяг імпорту бензину з Білорусі становив лише 1000 тонн. Про це пише видання "Ведомости" з посиланням на дані Центру цінових індексів (ЦЦІ).

Дивіться також "Усе починалося, як СВО, а продовжується, як справжня війна": у Путіна зробили заяву про Україну

Як Москва возить бензин із Мінська?

Білорусь, щоб підтримати Росію, змушена була переспрямувати обсяги палива, які раніше призначалися для країн Центральної Азії – тепер цей бензин поїхав на АЗС у Росії.

Експерти вважають, що збільшення імпорту бензину з Білорусі частково може покращити ситуацію на російському ринку, проте це вирішить проблему повністю.

За словами фахівця з енергетики Кирила Родіонова, Білорусь може експортувати 1,8 – 2 мільйона тонн бензину на рік. Йдеться про 150 – 170 тисяч тонн щомісячно. При цьому в Росії протягом літа щодоби споживання бензину становить мінімум 110 тисяч тонн.

Так, у Кремлі змушені шукати інші країни, щоб закуповувати більше пального. Росія почала імпорт бензину з Індії, до того ж, країна веде переговори й із Казахстаном.

Як на дефіцит реагують росіяни та яка ситуація на АЗС?

У Росії на автозаправках фіксують великі черги, а подекуди виникають конфлікти між водіями через нестачу бензину. На тлі дефіциту зростає соціальна напруга серед населення. За оцінками експертів, ситуація з браком пального може перерости у ширшу суспільно-політичну кризу.

Складне становище з пальним склалося й на окупованих росіянами українських територіях. Так, зафіксовано довжину черг на АЗС у Криму та Мелітополі: у Севастополі – до 200 – 500 метрів залежно від заправки, у Мелітополі – близько 550 метрів. Також у Забайкальському краї черги сягали сотень автомобілів.

OSINT-аналітики відзначають, що масштаби проблем із пальним уже помітні навіть на супутникових знімках.