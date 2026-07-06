К тому же в июне 2025 года объем импорта бензина из Беларуси составил всего 1000 тонн. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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Как Москва перевозит бензин из Минска?

Беларусь, чтобы поддержать Россию, была вынуждена перенаправить объемы топлива, которые ранее предназначались для стран Центральной Азии – теперь этот бензин поступил на АЗС в России.

Эксперты считают, что увеличение импорта бензина из Беларуси частично может улучшить ситуацию на российском рынке, однако полностью решить проблему это не сможет.

По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, Беларусь может экспортировать 1,8 – 2 миллиона тонн бензина в год. Речь идет о 150 – 170 тысячах тонн ежемесячно. При этом в России в течение лета суточное потребление бензина составляет минимум 110 тысяч тонн.

Поэтому в Кремле вынуждены искать другие страны для закупки дополнительного топлива. Россия начала импортировать бензин из Индии, кроме того, страна ведет переговоры и с Казахстаном.

Как на дефицит реагируют россияне и какова ситуация на АЗС?

В России на автозаправках наблюдаются большие очереди, а местами возникают конфликты между водителями из-за нехватки бензина. На фоне дефицита растет социальная напряженность среди населения. По оценкам экспертов, ситуация с нехваткой топлива может перерасти в более широкий общественно-политический кризис.

Сложное положение с топливом сложилось и на оккупированных россиянами украинских территориях. Так, зафиксирована длина очередей на АЗС в Крыму и Мелитополе: в Севастополе – до 200 – 500 метров в зависимости от заправки, в Мелитополе – около 550 метров. Также в Забайкальском крае очереди достигали сотен автомобилей.

OSINT-аналитики отмечают, что масштабы проблем с топливом уже заметны даже на спутниковых снимках.