Бюджет Росії треба добивати санкціями: як вони можуть вплинути на хід війни

Доходи Кремля від продажу нафти та газу впали майже вдвічі. Вже у січні дефіцит бюджету країни-агресорки склав 25 мільярдів доларів. Крім того, в Росії зросли витрати на ведення війни в Україні. Зараз важливо "добивати" бюджет Росії санкціями.

Про це 24 Каналу сказав політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що немає сумніву у тому, що санкції працюють.

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За його словами, Кремль недоотримав приблизно 25 мільярдів доларів за січень, це десь 50 відсотків доходу. "Їм на місяць на витрати треба 43 – 50 мільярд доларів. Тож, санкції працюють", – зауважив політолог.

Але є один неприємний момент – в лютому ми можемо побачити дещо більші надходження, адже січень був активним на продажі нафтопродуктів, гроші за які можуть надійти до бюджету Росії вже в лютому,

– пояснив Клочок.

Разом з цим, як він зазначив, сьогодні є чимало публічних коментарів високопосадовців про непросту фінансову ситуацію в Росії. Зокрема, відзначають зростання курсу долара тощо.

"Це означає, що тенденція правильна, але мені дуже хотілося б що б наші західні партнери помітили, що санкції недостатні, Росія їх обходить, пристосовується", – сказав політолог.

На його думку, ще не все вирішено з російським бюджетом, його треба "добивати" санкціями. Експерт наголосив, що треба щоб це не припинялося, а розвивалося.

Ще один цікавий момент – у Росії почали використовувати гроші, які мали направити на соціальні виплати, на військові цілі. Тобто грошей в Росії починає не вистачати. Втім говорити про перемогу зарано, Росія використовує резерви, в них вони поки є,

– розповів Клочок.

Клочок детально пояснив про санкції та дефіцит бюджету Росії: відео

Чи можуть санкції змінити хід війни

Політолог каже, що тут важливо – на що і в якому об'ємі Росія зможе витрачати кошти. "Точно гроші не йтимуть на розвиток сучасних технологій чи закупівлі, бо, по-перше, на це немає коштів, по-друге, їм не продають дорогі технології", – пояснив він.

Клочок наголосив, що Росія за рахунок цих коштів буде переорієнтовувати грошові потоки на щось інше, наприклад:

на виробництво несучасної та невисокоточої зброї,

на закупівлю додаткової амуніції в Кореї і, можливо, Китаї.

Хоча щодо Китаю вже ходять чутки, що він відмовляється постачати Росії навіть амуніцію. Так само, ймовірно, Росії відмовився постачати амуніцію і Лукашенко, але це ще неперевірена інформація,

– зауважив Клочок.

Він додав, що переорієнтація фінансів буде в цих сферах – тобто на масовість. До того ж, питання мобілізації в Росії з порядку денного не зняте, вона триває.

"І саме в цьому сенсі це може змінити хід війни. Ми вже бачимо, що вона міняється, і санкції є наслідком того, що Росія не зможе діяти по-іншому на полі бою. Поки головне питання – наскільки цього ресурсу вистачить Росії", – вважає політолог.

За його словами, історія з фінансами, можливий саботаж росіян через мобілізацію – це може змінити хід війни на тлі санкційної політики.

Єдине прохання до Заходу – збільшуйте можливості щодо обмежень, санкції мають допрацювати. Це на сьогодні один із найдієвіших способів припинити війну,

– зауважив Клочок.

Він вважає, що треба обмежувати ціну на газ, адже деякі країни продовжують купувати енергоносії в Росії, треба переорієнтувати ринок газу. "Це відтермінує фінансові можливості та стане причиною дестабілізації в самій Росії", – додав політолог.

"Санкції в загальному зможуть зменшити фінансовий потенціал країни-агресорки. Наприклад, треба обмеження проти компаній, які продовжують працювати в Росії. Також треба "обрізати" шляхи обходу санкцій Росією – через Грузію, Казахстан, Туреччину, Китай та інші країни", – підсумував Клочок.

Нагадуємо, що з 5 лютого запрацювали санкції щодо обмеження на морське перевезення та ціну на сиру нафту та нафтопродукти з Росії. Відтак російська марка Urals зараз торгується зі значним дисконтом порівняно з еталонною маркою Brent.