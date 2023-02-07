Бюджет России нужно добивать санкциями: как они могут повлиять на ход войны

Доходы Кремля от продажи нефти и газа упали почти вдвое. Уже в январе дефицит бюджета страны-агрессорки составил 25 миллиардов долларов. Кроме того, в России выросли расходы на ведение войны в Украине. Сейчас важно "добывать" бюджет России санкциями.

Об этом 24 Каналу сказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что нет сомнений в том, что санкции работают.

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По его словам, Кремль недополучил примерно 25 миллиардов долларов за январь, это где-то 50 процентов дохода. "Им в месяц на расходы нужно 43 – 50 миллиард долларов. Санкции работают", – заметил политолог.

Но есть один неприятный момент – в феврале мы можем увидеть несколько большие поступления, ведь январь был активен на продаже нефтепродуктов, деньги за которые могут поступить в бюджет России уже в феврале.

– объяснил Клочок.

Вместе с этим, как он отметил, сегодня есть немало публичных комментариев чиновников о непростой финансовой ситуации в России. В частности, отмечают рост курса доллара.

"Это значит, что тенденция правильная, но мне очень хотелось бы, чтобы наши западные партнеры заметили, что санкции недостаточны, Россия их обходит, приспосабливается", – сказал политолог.

По его мнению, еще не все решено с российским бюджетом, его надо "добывать" санкциями. Эксперт подчеркнул, что нужно, чтобы это не прекращалось, а развивалось.

Еще один интересный момент – в России начали использовать деньги, которые должны были направить на социальные выплаты, на военные цели. То есть денег у России начинает не хватать. Впрочем, говорить о победе рано, Россия использует резервы, у них они пока есть,

– рассказал Клочок.

Клочок подробно объяснил о санкциях и дефиците бюджета России: видео

Могут ли санкции изменить ход войны

Политолог говорит, что здесь важно – на что и в каком объеме Россия сможет тратить деньги. "Точно деньги не будут идти на развитие современных технологий или закупки, потому что, во-первых, на это нет средств, во-вторых, им не продают дорогие технологии", – пояснил он.

Клочок подчеркнул, что Россия за счет этих средств будет переориентировать денежные потоки на что-то другое, к примеру:

на производство несовременного и невысокоточного оружия,

на закупку дополнительной амуниции в Корее и, возможно, в Китае.

Хотя по Китаю уже ходят слухи, что он отказывается поставлять России даже амуницию. Также, вероятно, России отказался поставлять амуницию и Лукашенко, но это еще непроверенная информация,

– заметил Клочок.

Он добавил, что переориентация финансов будет в этих сферах – то есть на массовость. К тому же вопрос мобилизации в России с повестки дня не снят, она продолжается.

"И именно в этом смысле это может изменить ход войны. Мы уже видим, что она меняется и санкции являются следствием того, что Россия не сможет действовать по-другому на поле боя. Пока главный вопрос – насколько этого ресурса хватит России", – считает политолог.

По его словам, история с финансами, возможный саботаж россиян через мобилизацию – это может изменить ход войны на фоне санкционной политики.

Единственная просьба к Западу – увеличивайте возможности ограничений, санкции должны доработать. Это сегодня один из самых действенных способов прекратить войну,

– заметил Клочок.

Он считает, что нужно ограничивать цену на газ, ведь некоторые страны продолжают покупать энергоносители у России, нужно переориентировать рынок газа. "Это отсрочит финансовые возможности и тает причиной дестабилизации в самой России", – добавил политолог.

"Санкции в общем смогут уменьшить финансовый потенциал страны-агрессорки. К примеру, нужно ограничения против компаний, которые продолжают работать в России. Также нужно "обрезать" пути обхода санкций Россией – через Грузию, Казахстан, Турцию, Китай и другие страны", – подытожил Клочок.

Напоминаем, что с 5 февраля заработали санкции по ограничению морского перевозка и цена на сырую нефть и нефтепродукты из России Следовательно, российская марка Urals сейчас торгуется со значительным дисконтом по сравнению с эталонной маркой Brent.