Западные санкции начали ударять по доходам страны от нефти и газа. Уже в январе дефицит бюджета страны-агрессорки составил 1,76 триллиона рублей. Это 25 миллиардов долларов.
Обратите внимание Санкции не остановят войну, но ощутимо снижают военные возможности России, – экономист
Доходы падают, расходы растут
Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, доходы России от нефти и газа упали на 46%, до 426 миллиардов рублей. Это почти половина всех доходов.
Несмотря на то, что доходы России значительно упали, ее расходы только растут. За январь они выросли на 59% до 3,12 триллиона рублей. Только расходы сектора обороны выросли до 3,5 триллиона рублей. это объясняют тем, что Россия готовит новое наступление в Украине к годовщине полномасштабной войны.
Единственный раз мы видели что-то в 2015 году, когда резко возросли расходы на национальную оборону. Однако огромная разница между 2015 и 2023 годами заключается в том, что тогда динамика доходов не была столь катастрофической,
– сказала Наталья Лаврова, главный экономист BCS Global Markets.
Что "спасает" Россию
Компенсировать столь значительный удар по своим доходам удалось благодаря увеличению объемов продаж энергоносителей по значительно сниженным ценам Китая и Индии.
Кроме того, страна-агрессорка пытается продавать китайские юани и золото. В прошлом месяце она получила за это 38,5 миллиарда рублей.
К слову, экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу сообщает, что все схемы России по поводу обхождения санкции Запада, а это и смешивания нефти, и "черный флот", проваливаются, ведь они не дают большого эффекта. Потери в любом случае слишком велики.
Актуально Реалии для экономики не радужны: может ли Россия чем-нибудь ответить на нефтяное эмбарго.
Последствия для агрессорки
- В январе Россия потеряла 8 миллиардов долларов в результате санкций.
- В стране уже начала печатать деньги из-за дефицита бюджета.
- По прогнозам KSE по состоянию российской экономики, в 2023 году реальный ВВП России сократится на 6,1%, а в 2024 году экономика страны-агрессорки будет меньше на 15% по сравнению со сценарием без войны и санкций.