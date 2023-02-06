Пока трудно говорить, как эти меры повлияют на экономику России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, нефтепродукты – это специфическая категория, и цена на нее может зависеть не от месяца добычи, а от места отправки покупателю и тому подобное. Также на нее оказывает влияние целый комплекс составляющих.

Обратите внимание Россия потеряла уже 8 миллиардов долларов нефтяных доходов, – Reuters

Он отметил, что механизм введения потолка цены на нефтепродукты повторяет используемый механизм, когда устанавливалась предельная цена на нефть: 55 дней временного лага, в течение которого можно отгрузить товар, который был зафрахтован до момента вступления в силу эмбарго.

Также каждые 2 месяца будет пересматриваться цена, и она всегда будет в тех пределах, в которых покрывает возможность незначительного спада добычи, чтобы Россия продолжала добывать и производить. Но в то же время – не формировала сверхприбыли. Это общая концепция эмбарго нефтяного и нефтепродуктов.

– отметил политолог.

По его словам, потеря субъекта на нефтяном рынке, добывающем от 9 до 11 миллионов баррелей нефти в день и осуществляющая ее реализацию в пределах 5 – 7 миллионов баррелей и среди них 20% – нефтепродукты – это дефицит. А это в свою очередь – рост цен. В этом не заинтересованы ни наши союзники, ни партнеры, с которыми Россия сегодня торгует. Они заинтересованы в том, чтобы объем финансов как минимум снижался.

Россию не будут изолировать от рынка нефти и нефтепродуктов

"В январе заработало правило потолка цен на нефть. И по оценке экспертов, российский бюджет недополучает 8 миллиардов долларов. С точки зрения международных резервов Россия имеет 300 миллиардов долларов. На два года для покрытия дефицита бюджета этих резервов хватит", - подчеркнул Вигиринский.

Он отметил, что с другой стороны, России придется постоянно эти резервы тратить на то, чтобы закрывать дефицит по социальным статьям. В условиях растущих расходов на армию и почти все, потому что страна находится под санкциями, финансовые проблемы в России существуют. Но страны, вводящие санкции против России, не ставят своей целью изолировать ее полностью от рынка нефти и нефтепродуктов так, чтобы пострадал от этого и рынок, и они.

В марте появится статистика о введении цен на российские нефтепродукты, и тогда будет понятно, как изменился экспорт. Потому что Россия может направить продажу нефтепродуктов в другие страны постсоветского пространства. В то же время эти страны будут требовать от России продавать им нефтепродукты по ценам ниже рыночных. Так, как Беларусь выдвигает такие же требования по продаже ей нефти и газа. И соответственно это тоже уменьшение доходов России,

– объяснил он.

По его словам, можно приблизительно посчитать потери ее экономики от введения потолка цен на нефтепродукты. Если провести параллель с нефтью: 8 миллиардов, которые Россия теряет, 20% из них составляют нефтепродукты. Поэтому диапазон потерь будет в пределах 0,8 – 1 миллиард долларов дополнительных расходов из государственного бюджета, которые не будут покрываться за счет таможенных платежей и экспортной выручки от нефтепродуктов. Но это очень условные расчеты.

Андрей Вигиринский спрогнозировал, как Россия может ответить на санкции: смотрите видео

Россия отказывается от обслуживания в долларах и евро

Вигиринский рассказал, что Россия угрожала ввести симметричный ответ на установку потолка цен. Но на все, что они смогли – приказ Путина, согласно которому, если в контрактах будет пункт о потолке цен, они не будут выполняться.

Также Россия может поменять валюту расчета. Но у них с этим проблем нет. Когда они говорили, что переведут все расчеты за газ с евро в рубли, это были понты. На самом деле для клиента у "Газпромбанка" открывался валютный счет и рублевый. На валютный заходили деньги в валюте, а затем переводились на рублевый счет – банк их конвертировал, и получалось, что клиент покупает за рубли. Хотя на самом деле он заплатил в евро,

– заметил он.

Политолог рассказал, что Россия кардинально отказывается от обслуживания в долларах и евро. Сейчас они продают юани на 160 миллиардов рублей для того, чтобы покрывать расходы, которых не хватает для государственного бюджета. И скоро возникнет проблема, где взять дополнительно юани, потому что у них дефицитная торговля с Китаем. Они импортируют больше, чем экспортируют.

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России нечем ответить на санкции

"В последнее время у России возникла идея создания общей валюты для стран БРИКС плюс Саудовская Аравия, Алжир и Египет, заявившие о стремлении стать его частью, для взаимных торговых операций. Они планируют, чтобы эта валюта стала аналогом цифровой, вероятно криптовалюты, которая была бы децентрализована, защищена от вмешательства, и чтобы ни одна из стран не рисковала подпасть под санкции при взаимных товарных операциях», – отметил собеседник.

По его мнению, не стоит легкомысленно относиться к этой идее, ведь размер ВВП стран БРИКС и тех, кто стремится к ним присоединиться, это примерно 40% мирового ВВП. Для сравнения в США – 15%, в Европе – 10%. Однако для создания такой системы понадобятся десятилетия.

Россия за прошлый год погасила внешний долг в 100 миллиардов долларов. Они полностью отказываются от доллара и евро, в частности закрывают имеющиеся у них долговые обязательства. И сейчас не хотят стать зависимыми от юаня. Но их идея об общей валюте не столь нужна их партнерам, как нужна России. Поэтому ей особо нечем ответить на санкции, которые вводит против российской экономики Запад,

– подчеркнул он.

Андрей Вигиринский отметил, что Россия подстраивается под реалии, но они не являются радужными для ее экономики. Но это не значит, что она ляжет изо дня в день. Ей не будет хватать средств для финансирования всех тех институтов и инициатив, в которых нуждается огромная страна.

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