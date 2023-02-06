Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. То есть ограничение российской нефти в 60 долларов за баррель достигло своих целей.

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Благодаря такой цене стабилизировался нефтяной рынок, также уменьшились доходы России от экспорта нефти.

Сколько нефтяных доходов теряет Россия

Напомним, что 5 декабря страны G7 ввели санкции против России, которые ограничивают морскую перевозку сырой нефти, если цена за баррель составляет выше 60 долларов. Такие же санкции заработали 5 февраля в отношении российских нефтепродуктов.

Как отметил Фатих Бирол, в сене нефтяные доходы России сократились на 30%, то есть это почти 8 миллиардов долларов.

Следовательно, по расчетам МЭА, в 2023 году почти половина роста мирового спроса на нефть придется на Китай. Интересно, что уже сейчас в стране растет спрос на авиационное горючее безумными темпами.

Цена на нефть 6 февраля

По данным "Минфина" , цена на нефть эталонных марок составляет:

Brent – 80,44 доллара;

WTI – 73,60 доллара;

Urals – 53,62 доллара.

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По словам экономиста Олега Гетмана, Urals не дотягивает в Brent. Разница на западном побережье составляет 40 долларов, на восточном – 25 долларов.

Последствия от санкций для России