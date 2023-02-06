Про це сказав голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. Тобто обмеження російської нафти у 60 доларів за барель досягло своїх цілей.
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Завдяки такі ціні стабілізувався нафтовий ринок, а також зменшилися доходи Росії від експорту нафти.
Скільки нафтових доходів втрачає Росія
Нагадуємо, що 5 грудня країни G7 ввели санкції проти Росії, які обмежують морське перевезення сирої нафти, якщо ціна за барель становить вище 60 доларів. Такі ж санкції запрацювали 5 лютого щодо російських нафтопродуктів.
Як зазначив Фатіх Бірол у сіні нафтові доходи Росії скоротилися на 30%, тобто це майже 8 мільярдів доларів.
Ціна на нафту 6 лютого
- Brent – 80,44 долара;
- WTI – 73,60 долара;
- Urals – 53,62 долара.
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За словами економіста Олега Гетмана, Urals не дотягує до Brent. Різниця на західному узбережжі становить 40 доларів, на східному – 25 доларів.
Наслідки від санкцій для Росії
- Росія почала друкувати гроші через дефіцит бюджету
- В країні поступово нарощується процес витоку капіталу, звідти тікають гроші.
- За прогнозами KSE щодо стану російської економіки, у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15% порівняно зі сценарієм без війни та санкцій.