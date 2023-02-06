Про це сказав голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. Тобто обмеження російської нафти у 60 доларів за барель досягло своїх цілей.

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Завдяки такі ціні стабілізувався нафтовий ринок, а також зменшилися доходи Росії від експорту нафти.

Скільки нафтових доходів втрачає Росія

Нагадуємо, що 5 грудня країни G7 ввели санкції проти Росії, які обмежують морське перевезення сирої нафти, якщо ціна за барель становить вище 60 доларів. Такі ж санкції запрацювали 5 лютого щодо російських нафтопродуктів.

Як зазначив Фатіх Бірол у сіні нафтові доходи Росії скоротилися на 30%, тобто це майже 8 мільярдів доларів.

Відтак, за розрахунками МЕА, у 2023 році майже половина зростання світового попиту на нафту припаде на Китай. Цікаво, що вже зараз в країні зростає попит на авіаційне пальне шаленими темпами.

Ціна на нафту 6 лютого

За даними "Мінфіну" , ціна на нафту еталонних марок становить:

Brent – 80,44 долара;

WTI – 73,60 долара;

Urals – 53,62 долара.

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За словами економіста Олега Гетмана, Urals не дотягує до Brent. Різниця на західному узбережжі становить 40 доларів, на східному – 25 доларів.

Наслідки від санкцій для Росії