У 2023 році ціна різного виду пального стабільно знижувалась після несуттєвого зростання ціни у листопаді через панічні настрої на тлі масованих ракетних атак. Також ціна пального зростала наприкінці минулого року через побоювання щодо дефіциту пального через санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Згідно з даними auto.ria, середня ціна пального сьогодні виглядає наступним чином:

Мета нафтових санкцій

Експерт з ринку пального зауважує, що мета санкцій Заходу проти Росії не придушити російський експорт, а позбавити його прибутку. Тож його дивують обурення з приводу неправильності санкцій, адже Росія продовжує експорт та шукає інші шляхи для збуту сировини .

Якщо цей потік прибити, виникне дефіцит, ціни зростуть й мордор заробить ті ж гроші, що й на раніше, на зменшеному експорті. А Захід й ми разом з ним отримаємо зростання цін на колонках й дестабілізацію урядів, які нам сьогодні допомагають, – пояснює Куюн.

Він додає, що втрата європейського ринку для Росії означатиме зменшення прибутку, адже логістичні витрати зростуть внаслідок дальших відстаней.

Так, фіксуються випадки перевантаження пального у морі, змішування на терміналах, курсування мутних танкерів тощо. Так, це все є, але увесь цей клопіт знову таки означає удар по прибутку агресора. Це пальне будуть купувати в Африці та ще десь на іншому кінці земної кулі, але його токсичність буде завжди бити по ціні. Це як продавати крадену машину,

– розповідає директор "Консалтингової групи А-95".

Новий пакет санкцій вже не за горами

Наразі відомо що ЄС готує новий пакет санкційних обмежень проти Росії. Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що до 10 пакету увійдуть заходи, спрямовані на боротьбу з обходом введених раніше обмежень.