Цена горючего будет снижаться
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отмечает, что украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами. Поэтому на рынке горючего не произойдет ни роста цен, ни дефицита.
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У ключевых сетей бензина и дизтоплива минимум в месяц продаж, при том что текущие поставки идут тоже с превышением по необходимости. Цены в отдельных сетях упали в месяц на 10%. Сегодня уже вижу, что есть потенциал для дальнейшего снижения, перефразируя классика, на 2 – 3 гривны.
Также он добавляет, что спекулятивные наценки для украинских покупателей в Европе сократились за январь вдвое, что в свою очередь индикатор перелива европейского рынка всеми марками горючего.
Цена горючего на АЗС в Украине
В 2023 году цена разного вида горючего стабильно снижалась после несущественного роста цены в ноябре из-за панических настроений на фоне массированных ракетных атак. Также цена горючего росла в конце прошлого года из-за опасений дефицита горючего из-за санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Согласно данным auto.ria, средняя цена горючего сегодня выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 – 48,62 гривны за литр.
- Бензин – А-92 – 47,31 гривны за литр.
- Дизельное топливо – 52,43 гривны за литр.
- Автогаз – 26,30 гривны за литр.
Цель нефтяных санкций
Эксперт по рынку горючего отмечает, что цель санкций Запада против России не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли. Его удивляют возмущение по поводу неправильности санкций, ведь Россия продолжает экспорт и ищет другие пути для сбыта сырья.
Если этот поток прибить, возникнет дефицит, цены вырастут и мордор заработает те же деньги, что и раньше, на уменьшенном экспорте. А Запад и мы вместе с ним получим рост цен на колонках и дестабилизацию правительств, которые нам сегодня помогают,
– объясняет Куюн.
Он добавляет, что потеря европейского рынка для России будет означать уменьшение прибыли, ведь логистические затраты возрастут в результате дальнейших расстояний.
Так, фиксируются случаи перегрузки горючего в море, смешивание на терминалах, курсирование мутных танкеров и т.д. Да, это все есть, но все эти хлопоты опять-таки означает удар по прибыли агрессора. Это горючее будут покупать в Африке и еще где-то на другом конце земного шара, но его токсичность будет всегда бить по цене. Это как продавать ворованную машину,
– рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95".
Новый пакет санкций уже не за горами
Известно, что ЕС готовит новый пакет санкционных ограничений против России. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 10 пакет войдут меры, направленные на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.
Ну и, наконец, заявлено, что потоки отслеживаются, анализируются и будут целью следующих санкций. Туда могут попасть умники типа Турции, Индии и другие, кто сегодня помогает рабочему делать бизнес. Это тонкий механизм, который будет еще настраиваться. Но первые результаты уже есть, это очевидно,
– подчеркивает Куюн.