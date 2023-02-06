В 2023 году цена разного вида горючего стабильно снижалась после несущественного роста цены в ноябре из-за панических настроений на фоне массированных ракетных атак. Также цена горючего росла в конце прошлого года из-за опасений дефицита горючего из-за санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Согласно данным auto.ria, средняя цена горючего сегодня выглядит следующим образом:

Цель нефтяных санкций

Эксперт по рынку горючего отмечает, что цель санкций Запада против России не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли. Его удивляют возмущение по поводу неправильности санкций, ведь Россия продолжает экспорт и ищет другие пути для сбыта сырья .

Если этот поток прибить, возникнет дефицит, цены вырастут и мордор заработает те же деньги, что и раньше, на уменьшенном экспорте. А Запад и мы вместе с ним получим рост цен на колонках и дестабилизацию правительств, которые нам сегодня помогают, – объясняет Куюн.

Он добавляет, что потеря европейского рынка для России будет означать уменьшение прибыли, ведь логистические затраты возрастут в результате дальнейших расстояний.

Так, фиксируются случаи перегрузки горючего в море, смешивание на терминалах, курсирование мутных танкеров и т.д. Да, это все есть, но все эти хлопоты опять-таки означает удар по прибыли агрессора. Это горючее будут покупать в Африке и еще где-то на другом конце земного шара, но его токсичность будет всегда бить по цене. Это как продавать ворованную машину,

– рассказывает директор "Консалтинговой группы А-95".

Новый пакет санкций уже не за горами

Известно, что ЕС готовит новый пакет санкционных ограничений против России. Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в 10 пакет войдут меры, направленные на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.