Заборона на російське пальне в каністрах
На сайті уряду Естонії в повідомленні сказано, що перехідний період санкцій, введених Європейським Союзом щодо нафтопродуктів з Росії, завершився 5 лютого. А отже з понеділка починають працювати нові правила.
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Усі нафтопродукти з Росії, у тому числі пальне, забороняється ввозити та передавати. Про це повідомив керівник служби із заборон й обмежень, що представляє сферу захисту суспільства при митному відділі Податково-митного департаменту Пірет Тінкус.
На сьогодні приблизно у 80% легкових автомобілів при першому перетині кордону з Естонією є 10-літрова каністра з паливом, крім стандартного заправленого паливного бака в машині,
– зазначила вона.
Які правила для водіїв
- Мешканці ЄС можуть купити російське пальне лише у тому разі, якщо воно необхідне для завершення поїздки та повернення на територію Європи.
- Пасажир має право ввозити пальне лише в стандартному паливному баку транспортного засобу.
- Тобто ввозити пальне в каністрах забороняється.
Важливо, заборона на ввезення товарів у каністрах під час в'їзду з Росії діє однаково у всіх державах Балтії та у Фінляндії.
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Тотальне ембарго
З 5 лютого запрацювало нафтове ембарго проти Росії. Крім санкцій, що набули чинності 5 грудня щодо сирої нафти, тепер нафтопродукти з країни-агресорки теж під обмеженням.
- Жорсткі заходи щодо ембарго на сиру нафту вже вдарили по бюджеті Росії. Тепер країна недоотримує близько 75% всього нафтового експорту.
- Зараз Кремль втрачає 172 мільйони доларів щодня завдяки обмеженню щодо ціни на нафту. З 5 лютого ця сума має зрости до 280 мільйонів доларів щодня.
- За словами економіста Олега Гетмана, через санкції у 2022 році російський бюджет закрили із дефіцитом у 3,9 трильйона рублів, а на цей рік прогнозовано дефіцит нібито становитиме 3 трильйони рублів. Але ця сума буде набагато вищою – майже 6 трильйонів рублів.