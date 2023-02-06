Запрет на российское горючее в канистрах
На сайте правительства Эстонии в сообщении говорится, что переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из России, завершился 5 февраля. А значит, с понедельника начинают работать новые правила.
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Все нефтепродукты из России, в том числе горючее, запрещается ввозить и передавать. Об этом сообщил руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.
На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине,
– отметила она.
Какие правила для водителя
- Жители ЕС могут купить российское горючее только в том случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию Европы.
- Пассажир имеет право ввозить топливо только в стандартном топливном баке транспортного средства.
- То есть ввозить горючее в канистрах запрещается.
Важно, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.
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Тотальное эмбарго
С 5 февраля заработало нефтяное эмбарго против России. Кроме санкций, вступивших в силу 5 декабря по сырой нефти, теперь нефтепродукты из страны-агрессорки тоже под ограничением.
- Жесткие меры по эмбарго на сырую нефть уже ударили по бюджету России. Теперь страна недополучает около 75% всего нефтяного экспорта.
- Сейчас Кремль теряет 172 миллиона долларов ежедневно благодаря ограничению цены на нефть. С 5 февраля эта сумма должна вырасти до 280 миллионов долларов в день.
- За словами экономиста Олега Гетмана, из-за санкций в 2022 году российский бюджет закрыли с дефицитом в 3,9 триллиона рублей, а на этот год прогнозируемый дефицит будет составлять 3 триллиона рублей. Но эта сумма будет намного выше – почти 6 триллионов рублей.