Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В частности, банковский сектор России зафиксировал сокращение прибыли в 12 раз, но заработал сотни миллиардов.

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Россия была 11 экономикой мира

Ус отметил, что в 2021 году Россия была 11 экономикой в мире. Понятно, что сейчас она упала ниже, но основные санкции против России заработали только в конце прошлого года (нефть) или в феврале (нефтепродукты и потолок цен на газ).

Я надеюсь, что потолок цен на нефть будет еще снижен, потому что он установлен на уровне 60 долларов, а мы видим, что физически Россия продает по 38 долларов. Россия демонстративно говорит, что не будет продавать нефть странам, которые будут придерживаться "потолка",

– заметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он добавил, что Китай, Индия и Турция сказали, что мы не будем придерживаться потолков цен, но давайте нам тогда скидку. Парадокс, но им Россия и продает нефть по 38 долларов. В целом в России наблюдается утечка капитала. Он составляет 1,4 триллиона рублей.

"Деньги убегают из России. Люди, у кого есть деньги, не видят будущего в этой стране. Если убегают деньги, то это значит, что налоговая база снижается. То есть Россия не может уже получать столько, сколько раньше получала от экспорта газа, нефти и т.д.", - подчеркнул Ус.

По его словам, это повлияет на то, что Россия не сможет на том же уровне поддерживать пропаганду, войну и жизнь в своей стране. Уже есть интересный факт. В российских больницах в сельской местности уже меньше возможностей закупать лекарства, поэтому села скоро могут остаться без медикаментов.

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Санкции против Беларуси

Как отметил Ус, санкции против Беларуси влияют на нее. Она не может существовать без России. И это хорошо для нас, потому что Россия вынуждена тратить деньги на поддержку Беларуси. Беларусь предоставила свою территорию, но не хочет привлекать войска в войну, поэтому Россия и должна тратить больше на то, чтобы побуждать Беларусь к этому.

Это из-за необходимости сохранения имиджа "страны, которая не одна, а всегда с кем-то". Там любят постоянно повторять, что объединенные войска, то есть подчеркивают, что они не одни. За это они платят деньги. С ними дружат те, кого они еще могут купить,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он продолжил, если когда-нибудь, например, России придется выбирать в кого вкладывать деньги – в Беларусь или Чечню – выбор будет не в пользу первой. В частности, пример с Татарстаном уже показывает напряжение внутри некоторых регионов, которые, например, Турция вовсе не прочь оказать своими зонами влияния.

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