Поки що важко говорити, як ці заходи вплинуть на економіку Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, нафтопродукти – це специфічна категорія, і ціна на неї може залежити не від місяця видобутку, а місця відправлення покупцю тощо. Також на неї впливає цілий комплекс складових.

Зверніть увагу Росія втратила вже 8 мільярдів доларів нафтових доходів, – Reuters

Він наголосив, що механізм введення стелі ціни на нафтопродукти повторює механізм, який використовувався, коли встановлювалась гранична ціна на нафту: 55 днів часового лагу, протягом якого можна відвантажити товар, який був зафрахтований до моменту набрання чинності ембарго.

Так само кожні 2 місяці буде переглядатися ціна, і вона завжди буде в тих межах, в яких покриває можливість незначного спаду видобутку, щоб Росія продовжувала видобувати і виготовляти. Але водночас – не формувала надприбутки. Це загальна концепція ембарго нафтового і нафтопродуктів,

– зазначив політолог.

За його словами, втрата суб'єкта на нафтовому ринку, який видобуває від 9 до 11 мільйонів барелів нафти на день і здійснює її реалізацію в межах 5 – 7 мільйонів барелів і серед них 20% – нафтопродукти, – це дефіцит. А це своєю чергою – зростання цін. В цьому не зацікавленні ні наші союзники, ні партнери, з якими Росія сьогодні торгує.Вони зацікавлені в тому, щоб об'єм фінансів як мінімум знижувався.

Росію не будуть ізолювати від ринку нафти і нафтопродуктів

"В січні запрацювало правило стелі цін на нафту. І за оцінкою експертів, російський бюджет недоотримує 8 мільярдів доларів. З погляду на міжнародні резерви Росія має 300 мільярдів доларів. На два роки для покриття дефіциту бюджету цих резервів вистачить", – підкреслив Вігірінський.

Він зауважив, що з іншого боку, Росії доведеться постійно ці резерви витрачати на те, щоб закривати дефіцит по соціальним статтям. В умовах зростаючих видатків на армію і майже на все, бо країна перебуває під санкціями, фінансові проблеми в Росії існують. Але країни, які запроваджують санкції проти Росії, не ставлять за мету ізолювати її повністю від ринку нафти і нафтопродуктів так, щоб постраждав від цього і ринок, і вони.

В березні з'явиться статистика щодо впровадження цін на російські нафтопродукти, і тоді буде зрозуміло, як змінився експорт. Тому що Росія може спрямувати продаж нафтопродуктів на інші країни пострадянського простору. Водночас ці країни будуть вимагати від Росії продавати їм нафтопродукти за цінами нижче, ніж ринкові. Так, як Білорусь ставить такі ж самі вимоги по продажу їй нафти та газу. І відповідно це теж зменшення доходів Росії,

– пояснив він.

За його словами, можна приблизно порахувати втрати її економіки від запровадження стелі цін на нафтопродукти. Якщо провести паралель з нафтою: 8 мільярдів, які Росія втрачає, 20% з них складають нафтопродукти. Тому діапазон втрат буде в межах 0,8 – 1 мільярда доларів додаткових видатків з державного бюджету, які не будуть покриватися за рахунок митних платежів та експортної виручки від нафтопродуктів. Але це дуже умовні розрахунки.

Андрій Вігірінський спрогнозував, як Росія може відповісти на санкції: дивіться відео

Росія відмовляється від обслуговування в доларах і в євро

Вігірінський розповів, що Росія загрожувала запровадити симетричну відповідь на встановлення стелі цін. Але на все, що вони спромоглися – наказ Путіна, відповідно до якого, якщо в контрактах буде пункт про стелю цін, вони не будуть виконуватись.

Також Росія може змінити валюту розрахунку. Але в них з цим проблем немає. Коли вони говорили, що переведуть всі розрахунки за газ з євро на рублі, це були понти. Насправді для клієнта в "Газпромбанку" відкривався валютний рахунок і рублевий. На валютний заходили гроші в валюті, а потім переводились на рублевий рахунок – банк їх конвертував, і виходило, що нібито клієнт купує за рублі. Хоча насправді він заплатив у євро,

– зауважив він.

Політолог розповів, що Росія кардинально відмовляється від обслуговування в доларах і в євро. Зараз вони продають юані на 160 мільярдів рублів для того, щоб покривати ті видатки, яких не вистачає для державного бюджету. І скоро виникне проблема, де взяти додатково юані, тому що у них дефіцитна торгівля з Китаєм. Вони імпортують більше, ніж експортують.

Скільки ЄС платить Росії за енергоносії / Інфографіка 24 каналу

Росії немає чим відповісти на санкції

"Останнім часом у Росії виникла ідея створення спільної валюти для країн БРІКС плюс Саудівська Аравія, Алжир і Єгипет, які заявили про прагнення стати його частиною, для взаємних торгових операцій. Вони планують, щоб ця валюта стала аналогом цифрової, певно криптовалюти, яка була б децентралізована, захищена від втручання, і щоб жодна з країн не ризикувала підпасти під санкції при взаємних товарних операціях", – відзначив співрозмовник.

На його думку, не варто легковажно ставитись до цієї ідеї, адже розмір ВВП країн БРІКС і тих, хто прагне до них долучитись, це приблизно 40% світового ВВП. Для порівняння у США – 15%, у Європи – 10%. Проте на створення такої системи знадобляться десятиліття.

Росія за минулий рік погасила зовнішній борг на 100 мільярдів доларів. Вони повністю відмовляються від долара і євро, зокрема закривають боргові зобов'язання, які в них були. І зараз не хочуть стати залежними від юаня. Але їхня ідея про спільну валюту не настільки потрібна їхнім партнерам, як потрібна Росії. Тому їй особливо немає чим відповісти на санкції, які вводить проти російської економіки Захід,

– наголосив він.

Андрій Вігірінський зазначив, що Росія підлаштовується під реалії, але вони не є райдужними для її економіки. Але це не означає, що вона ляже з дня на день. Їй не буде вистачати коштів для фінансування всіх тих інституцій та ініціатив, яких потребує величезна країна.

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