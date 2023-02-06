Так, 6 пакетом санкцій Євросоюз запроваджував повне ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів до Європи. Натомість у 8 пакеті вводилися прайс-кепи (максимальні мінімальні та ціни) для постачання третім країнам. Про це 24 Каналу розповів економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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Які ціни ЄС встановив на російські нафтопродукти
Так, ЄС встановив граничну ціну на російську нафту у межах 60 доларів за барель, що діє з 5 грудня. Більшість компаній, що забезпечують страхування морських перевезень або віддають в оренду судна для транспортування нафти є європейськими та чітко дотримуються санкцій.
Отже, коли йде закупка нафти у межах встановлених прайс-кепів, то європейські компанії мають право брати участь у відповідних процедурах. Якщо ціни будуть вище за встановлені – йде відмова. У такий спосіб і забезпечується дотримання цих цін.
Щодо нафтопродуктів, то з 5 лютого були запроваджені наступні ціни:
- нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти (бензини) – 100 доларів за барель;
- нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти (мазути) – 45 доларів за барель.
Санкції серйозно вдарять по бюджету країни-агресорки
Пендзин зауважив, що чиста ціна бензину сьогодні є нижче ринку. Тобто це достатньо вагомий удар для російських компаній, які намагатимуться продати його.
У середньому ціна на світовому ринку 1 літра бензину становить близько 1,13 – 1,20 долара. Прайс-кепом для бензинів по контрактах з росіянами є 0,62 долара за літр. Це достатньо непогана ціна. Я думаю, це серйозно вдарить по кишені російського бюджету,
– підкреслив економіст.
Окрім того, на саміті Україна – Євросоюз відзначили, що збитки росіян від зменшення цін становлять 160 мільйонів євро щодня. Це величезна сума, яка не потрапляє до російського бюджету, що є суттєвим наслідком тих санкцій, які сьогодні запроваджені Євросоюзом проти Росії.
Пендзин про санкції на російські нафтопродукти: дивіться відео
Як нафтове ембарго б'є по бюджету Росії: коротко
- Внаслідок нових обмежень, які ЄС запровадив проти країни-агресорки, російські нафтові танкери можуть користуватися послугами логістичних і страхових компаній Заходу, лише якщо їхні вантажі з нафтою коштують нижче 60 доларів за барель. Такі жорсткі заходи блокують близько 75% всього нафтового експорту росіян.
- Внаслідок нафтових санкцій російський бюджет щодня втрачає сотні мільйонів доларів. За прогнозами аналітиків з KSE, через такі санкції у 2023 році реальний ВВП Росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка країни-агресорки буде меншою на 15% порівняно зі сценарієм без війни та санкцій.
- Станом на січень нафтові доходи Росії скоротилися на 30%. Як зазначив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, за цей місяць країна-агресорка втратила близько 8 мільярдів доларів.