Мінус мільярди доларів: Росія ризикує втратити гроші через цінове обмеження на нафту

Росія ризикує втратити від 15 до 30 мільярдів доларів нафтових доходів у 2025 році. Причиною тому є нова стеля цін на нафту.

Чим Росії загрожує нова стеля цін на нафту?

Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

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Власюк зазначив, що нова стеля цін на нафту призведе до втрат для Кремля. Йдеться про 10-20 доларів на кожному барелі. І це попри те, що російська нафта й так продається зі значним дисконтом.

Загалом Росія зазнає значних збитків, оскільки більшість танкерів "тіньового флоту" вже під санкціями, а легальні перевізники можуть відмовитися від перевезень російської нафти,

– сказав Владислав Власюк.

Згідно з його слів, збитки Москви залежать від того, чи вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту. Якщо ж повністю, то це "мінус 30 мільярдів, якщо як зараз, то близько 15-20 мільярдів".

Важливо! Обмеження, які впроваджені західними країнами, створюють суттєві проблеми у російській економіці, але цього тиску наразі недостатньо, аби змусити Москву припинити війну в Україні.