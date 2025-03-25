Якщо США знімуть санкції, Росія все ще потерпатиме від обмежень Європи

Навіть якщо США скасують свої санкції, Європа й надалі завдаватиме серйозного удару по економіці Росії. Кремль сподівається на пом’якшення обмежень з боку Вашингтона, проте в ЄС такі кроки не розглядають.

Чому зняття санкцій США не покращить ситуацію

Для Москви залишатимуться закритими ключові ринки, фінансові системи та інвестиційні потоки, повідомляє The Economist.

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Журналісти зазначають, що відновлення торгівлі з США матиме обмежений вплив, оскільки навіть до війни її обсяг становив лише 35 мільярдів доларів, а з 2021 року впав на 90%.

Натомість обсяг торгівлі з ЄС до повномасштабного вторгнення сягав 305 мільярдів доларів, тож будь-які обмеження з боку Європи мають набагато більшу вагу для російської економіки.

Навіть якщо США частково скасують санкції, для російського енергетичного сектору це навряд чи кардинально змінить ситуацію.

Труднощі у фінансових розрахунках

Вашингтон підтримує цінове обмеження G7, яке забороняє міжнародним страховим компаніям, банкам та судноплавним операторам брати участь у постачанні російської нафти, якщо її вартість перевищує 60 доларів за барель.

Щодо природного газу, можливості зростання експорту також обмежені. Навіть у разі зняття санкцій із проєкту "Арктик СПГ 2", Росія зможе перенаправити постачання не раніше 2026 року – саме тоді очікується перенасичення ринку. Водночас рішення про відновлення закупівель російського газу залишатиметься за Європою.

Зауважте! У сфері міжнародних фінансів Росія досі стикається з серйозними перепонами. Через відключення від SWIFT, блокування в системах Visa та Mastercard, а також заборону на доларові операції російським банкам, компанії мають труднощі з міжнародними розрахунками.