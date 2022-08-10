росія на окупованих територіях отримала корисних копалин на десятки трильйонів доларів

Після повномасштабного нападу росія захопила українські багаті на корисні копалини землі. Кремль контролює родовища на понад 10 трильйонів доларів.

Відповідну інформацію опублікували ЗМІ, посилаючись на аналіз, проведений канадською компанією SecDev. До речі, через примусову мобілізацію шахти Луганщини опинились на межі закриття.

Читайте також У США знайшли шахту віком 13 000 років – найстарішу з відомих у світі

росія контролює українські шахти на десятки трильйонів доларів

З 24 лютого росія почала контролювати територію, де є українські шахти. Адже в Україні є 117 зі 120 найбільш широко використовуваних мінералів і металів.

На цю мить росія контролює українські енергетичні родовища, метали та корисні копалини на суму щонайменше 12,4 трильйонів доларів,

– мовиться у повідомленні.

За даними аналізу, країна-окупант захопила:

63% вугільних родовищ України;

11% нафтових родовищ;

20% родовищ природного газу;

42% родовищ металів;

33% – родовищ рідкісноземельних та інших важливих корисних копалин, включаючи літій.

Що цьому передувало

У серпні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що шахти на Луганщині можуть закрити через примусову мобілізацію, яку ворог проводить на окупованих територіях. Глава обласної військової адміністрації уточнив, що мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених росією у 2014 році.

Сергій Гайдай уточнював, що мовиться про Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ).

Варто пригадати, що Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад мільярд гривень. Мовилось про незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях.

Дивіться також – Медведчук розповідав про Порошенка у вугільній справі та як діяла схема: відео