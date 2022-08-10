Соответствующую информацию опубликовали СМИ, ссылаясь на анализ, проведённый канадской компанией SecDev. Кстати, из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины оказались на грани закрытия.

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россия контролирует украинские шахты на десятки триллионов долларов

С 24 февраля россия начала контролировать территорию, где есть украинские шахты. Ведь в Украине есть 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов.

На данный момент россия контролирует украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 триллиона долларов,

– говорится в сообщении.

По данным анализа, страна-оккупант захватила:

63% угольных месторождений Украины;

11% нефтяных месторождений;

20% месторождений природного газа;

42% месторождений металлов;

33% – месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

Что этому предшествовало

В августе глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что шахты в Луганской области могут закрыть из-за принудительной мобилизации, которую враг проводит на оккупированных территориях. Глава областной военной администрации уточнил, что речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году.

Сергей Гайдай уточнял, что говорится о Сорокине (Краснодон), Ровеньке, Довжанске, (Свердловске).

Стоит вспомнить, что Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на миллиард гривен. Речь шла о незаконном бизнесе в Киевской и Житомирской областях.

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