Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных россией в 2014 году. Об этом заявил глава региона Сергей Гайдай.

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Шахты Луганщины оказались на грани закрытия

Гайдай уточнил, что это касается предприятий угольной отрасли в городах, которые захватили оккупанты в 2014 году.

Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт отмеченных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены,

– отметил Гайдай.

Он отметил, что шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошло даже до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России.

"Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали", – резюмировал Гайдай.



россияне обстреливают Луганщину / фото Луганская облгосадминистрация



Луганщина страдает от ракетных ударов оккупантов / фото Луганская облгосадминистрация



россияне разрушают все на Донбассе / фото Луганская облгосадминистрация



Поврежденная инфраструктура в Луганской области / фото Луганская облгосадминистрация



оккупанты наносят ракетные удары по населенным пунктам Луганской области / фото Луганская облгосадминистрация

Какая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, враг применяет все имеющиеся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров.

Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донбасса. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта,

– рассказал глава области.

Кроме того, россиянам нанесен ракетный удар, совершены две попытки танковых атак, нанесены поражение населенных пунктов минометами.

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