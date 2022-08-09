Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных россией в 2014 году. Об этом заявил глава региона Сергей Гайдай.
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Шахты Луганщины оказались на грани закрытия
Гайдай уточнил, что это касается предприятий угольной отрасли в городах, которые захватили оккупанты в 2014 году.
Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт отмеченных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены,
– отметил Гайдай.
Он отметил, что шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Дошло даже до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России.
"Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали", – резюмировал Гайдай.
россияне обстреливают Луганщину / фото Луганская облгосадминистрация
Луганщина страдает от ракетных ударов оккупантов / фото Луганская облгосадминистрация
россияне разрушают все на Донбассе / фото Луганская облгосадминистрация
Поврежденная инфраструктура в Луганской области / фото Луганская облгосадминистрация
оккупанты наносят ракетные удары по населенным пунктам Луганской области / фото Луганская облгосадминистрация
Какая ситуация в Луганской области
По словам Гайдая, враг применяет все имеющиеся вооружение, чтобы вынудить ВСУ сосредоточить основные усилия именно здесь и не допустить каких-либо маневров.
Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганщины и Донбасса. Вблизи восьми населенных пунктов пыталась работать авиация оккупанта,
– рассказал глава области.
Кроме того, россиянам нанесен ракетный удар, совершены две попытки танковых атак, нанесены поражение населенных пунктов минометами.
Что происходит на Донбассе: главные новости
- российские захватчики быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму в Луганской области. Уже определились с местами проведения и активно агитируют население.
- В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте – апреле.
- оккупанты атаковали из авиации территорию 8 населенных пунктов, которые расположены на административной границе Луганщины и Донетчины. Это свидетельствует об их неспособности преодолеть оборонные укрепления защитников Украины.
- Сейчас оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении. Но путь в главный город проходит через Луганщину, где ВСУ крепко держат оборону.
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