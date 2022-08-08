Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он напомнил, что ВСУ до сих пор удерживают небольшую часть Луганской области.

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В частности, речь идет о селах Белогоровке и Верхнекаменке.

На территории этих населенных пунктов продолжаются бои. Это свидетельствует о том, что у россиян есть определенное истощение. Ведь уже в течение нескольких недель оккупанты не могут пройти там линию обороны,

– сказал Гайдай.

"Россияне уменьшают свои планы"

По словам главы Луганской ОВА, российские захватчики хвастаются, что вот-вот одержат большие победы на Донбассе.

Все заявления россиян о том, что они выйдут на границы Донецкой и Луганской областей... Я могу заверить вас, ничего такого не произойдет. Они уже даже планы уменьшают,

– отметил он.

Гайдай добавил, что если еще недавно россияне пытались штурмовать Славянск и Бахмут в Донецкой области, то сейчас интенсивность их наступательных действий существенно уменьшилась. По его словам, после сокрушительного поражения россияне отказались от наступления на Славянск. Сейчас оккупанты пытаются штурмовать Бахмут, однако безрезультатно.

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