Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він нагадав, що ЗСУ досі утримують невелику частину Луганщини.

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Зокрема, йдеться про села Білогорівку і Верхньокам'янку.

На території цих населених пунктів тривають бої. Це свідчить про те, що у росіян є певне виснаження. Адже вже протягом кількох тижнів поспіль окупанти не можуть пройти там лінію оборони,

– сказав Гайдай.

"Росіяни зменшують свої плани"

За словами очільника Луганської ОВА, російські загарбники вихваляються, що от-от здобудуть великі перемоги на Донбасі.

Всі заяви росіян про те, що вони вийдуть на кордони Донецької та Луганської областей... Я можу вас запевнити, нічого такого не станеться. Вони вже навіть плани зменшують,

– зазначив він.

Гайдай додав, що якщо ще нещодавно росіяни намагалися штурмувати Слов'янськ і Бахмут на Донеччині, то зараз інтенсивність їхніх наступальних дій суттєво зменшилася. За його словами, після нищівної поразки росіяни відмовилися від наступу на Слов'янськ. Зараз окупанти намагаються штурмувати Бахмут, проте безрезультатно.

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