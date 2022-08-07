Всього росіяни завдали 30 ударів

Під вогнем російських загарбників опинилися 16 населених пунктів на Донеччині. Окупанти обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівку, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівку, Очеретине, Сонцівку, Георгіївку, Максимільянівку та Карлівку.

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Всього, як повідомили в Нацполіції, росіяни завдали 30 ударів. Повідомляється, що російські війська застосували проти мирного населення всі види зброї – від танків до авіаційних некерованих ракет.

Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об'єкти – житлові будинки, школу, пішохідний міст, склад з насінням, коксохімічний завод.

Наслідки обстрілу Донецької області / Фото Нацполіції

Окупанти вбили 5 мирних людей

У Донецькій ОВА повідомили, що від обстрілів ворога постраждали 5 приватних житлових будинків та одна багатоповерхівка. За добу в Донецькій області вбито 5 людей, ще 8 поранених.

Повідомляється, що вночі й зранку окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, а "Ураганом" у Слов'янську пошкодили будинки у приватному секторі.

З 5 ранку росіяни вели обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки й масовано обстріляли місто з артилерії.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що за минулу добу 3 людини загинули в Бахмуті, одна – в Авдіївці та ще одна в Благодатному.

На Донеччині триває евакуація

Кабінет міністрів України 30 липня оголосив про обов'язкову евакуацію з Донецької області. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.

Ірина Верещук, яка очолила штаб з евакуації жителів Донеччини, закликала донеччан евакуюватися, адже існує ризик восени та взимку залишитися без їжі, ліків та тепла.

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