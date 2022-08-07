Всего россияне нанесли 30 ударов
Под огнем российских захватчиков оказались 16 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты обстреляли Бахмут, Авдеевку, Зализное, Краматорск, Курахово, Красногоровку, Соледар, пгт Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовку, Очеретино, Сонцевку, Георгиевку, Максимилиановку и Карловку.
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Всего, как сообщили в Нацполиции, россияне нанесли 30 ударов. Сообщается, что российские войска применили против мирного населения все виды оружия – от танков до авиационных неуправляемых ракет.
В результате обстрела разрушены и повреждены 22 гражданских объекта – жилые дома, школа, пешеходный мост, склад с семенами, коксохимический завод.
Последствия обстрела Донецкой области / Фото Нацполиции
оккупанты убили 5 мирных людей
В Донецкой ОВА сообщили, что от обстрелов врага пострадали пять частных жилых домов и одна многоэтажка. За сутки в Донецкой области убиты 5 человек, еще 8 ранены.
Сообщается, что ночью и утром оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, а "Ураганом" в Славянске повредили дома в частном секторе.
С 5 утра россияне вели обстрелы по всей линии фронта вокруг Авдеевки и массированно обстреляли город из артиллерии.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что за минувшие сутки 3 человека погибли в Бахмуте, один – в Авдеевке и еще один в Благодатном.
В Донецкой области продолжается эвакуация
- Кабинет министров Украины 30 июля объявил об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.
- Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.
- Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донбасса, призвала дончан эвакуироваться, ведь существует риск осенью и зимой остаться без еды, лекарств и тепла.
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