Всего россияне нанесли 30 ударов

Под огнем российских захватчиков оказались 16 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты обстреляли Бахмут, Авдеевку, Зализное, Краматорск, Курахово, Красногоровку, Соледар, пгт Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовку, Очеретино, Сонцевку, Георгиевку, Максимилиановку и Карловку.

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Всего, как сообщили в Нацполиции, россияне нанесли 30 ударов. Сообщается, что российские войска применили против мирного населения все виды оружия – от танков до авиационных неуправляемых ракет.

В результате обстрела разрушены и повреждены 22 гражданских объекта – жилые дома, школа, пешеходный мост, склад с семенами, коксохимический завод.

Последствия обстрела Донецкой области / Фото Нацполиции

оккупанты убили 5 мирных людей

В Донецкой ОВА сообщили, что от обстрелов врага пострадали пять частных жилых домов и одна многоэтажка. За сутки в Донецкой области убиты 5 человек, еще 8 ранены.

Сообщается, что ночью и утром оккупанты нанесли ракетный удар по Курахово, а "Ураганом" в Славянске повредили дома в частном секторе.

С 5 утра россияне вели обстрелы по всей линии фронта вокруг Авдеевки и массированно обстреляли город из артиллерии.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что за минувшие сутки 3 человека погибли в Бахмуте, один – в Авдеевке и еще один в Благодатном.

В Донецкой области продолжается эвакуация

Кабинет министров Украины 30 июля объявил об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.

Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донбасса, призвала дончан эвакуироваться, ведь существует риск осенью и зимой остаться без еды, лекарств и тепла.

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