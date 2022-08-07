Такими є дані американського Інституту вивчення війни. За Піски, які фактично є передмістям тимчасово окупованого Донецька тривають важкі бої, але наші захисники та захисниці дають потужний опір ворогу.

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росія бреше про контроль над Пісками

На тлі важких боїв, де певний час у росіян була перевага в артилерії, окупанти вже встигли заявити про свій контроль над Пісками. Однак згодом наші війська отримали збройну підтримку, яка дозволила змінити баланс сил та продовжувати опір.

В Інституті вивчення війни відзначають, що геолокаційні кадри бойовиків доводять, що найімовірніше під їхнім контролем перебувають південно-східні околиці селища.

Ситуація в Пісках та Авдіївці: головне

Авдіївка та Піски є одними з найгарячіших точок на ділянці фронту станом на початок серпня. Окупанти постійно атакують населені пункти і здійснюють спроби наступу.

2 серпня президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію пеклом через перевагу окупантів у живій силі та артилерії. Того ж вечора позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що ситуація скоро зміниться, оскільки до наших воїнів прямує збройна допомога.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що на Сході ще з 2014 року побудована міцна лінія оборони. Окупанти прагнуть прорвати цю лінію для подальшого захоплення Донеччини. Саме для цього вони активізувалися в районі Пісків та Авдіївки.

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