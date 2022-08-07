В росії формують добробати на війну: в яких регіонах

Щоб розширити бойову міць без проведення загальної мобілізації, країна-агресорка формує добровольчі батальйони для війни в Україні. Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті.

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Так, ISW виявив додаткові регіони, які набирають особовий склад у добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в Ханти-Мансійському окрузі, Воронезькій і Смоленській областях формуються добробати та пропонуються чималі одноразові внески. Їхня сума складає від 100 000 до 250 000 рублів (приблизно від 1 650 до 4 130 доларів США).

Зазначається, що наприкінці липня влада Смоленської області створила Telegram-канал добровольчого батальйону "Фенікс" і оголосила про набір чоловіків віком від 18 до 60 років у регіоні на термін служби не менше 6 місяців.

Ханти-Мансійський округ оголосив про формування двох неназваних добровольчих батальйонів, які теж вимагають мінімального терміну контракту в шість місяців.

Натомість Воронезька область дала обіцянку новобранцям добровольчого невизначеного батальйону зарплату не менше 256 місячних.

Що ж, змушені їх розчарувати, адже, як тільки вони ступлять своїми загарбницькими ногами на українську землю, на них чекатимуть ЗСУ і заробітна плата їх вже не знадобиться. Наші воїни допоможуть їм відправитися додому, щоправда, вже не своїм ходом - вони заслуговують на це!