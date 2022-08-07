В россии формируют доброты на войну: в каких регионах

Чтобы расширить боевую мощь без проведения всеобщей мобилизации, страна-агрессор формирует добровольческие батальоны для войны в Украине. Об этом пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередном отчете.

Главное Новая фаза войны в Украине, провокации врага на Запорожской АЭС: главное за 164 день войны

Так, ISW выявил дополнительные регионы, которые набирают личный состав в добровольческие батальоны для участия в российском вторжении в Украину.

Местные СМИ сообщили, что в Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях формируются добробаты и предлагаются немалые единовременные взносы. Их сумма составляет от 100 000 до 250 000 рублей (приблизительно от 1 650 до 4 130 долларов США).

Отмечается, что в конце июля власти Смоленской области создали Telegram-канал добровольческого батальона "Феникс" и объявили о наборе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в регионе на срок службы не менее 6 месяцев.

Ханты-Мансийский округ объявил о формировании двух неназванных добровольческих батальонов, которые также требуют минимального срока контракта в шесть месяцев.

Воронежская область дала обещание новобранцам добровольческого неопределенного батальона зарплату не менее 256 месячных.

Что ж, вынуждены их разочаровать, ведь как только они ступят своими захватническими ногами на украинскую землю, их будут ждать ВСУ и заработная плата им уже не понадобится. Наши воины помогут им отправиться домой, правда, уже не своим ходом – они заслуживают этого!