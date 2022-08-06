Поскольку все эти будущие российские бойцы вообще не имеют опыта, с высокой долей вероятности могут восполнить потери врага. Это, конечно, при условии, что они доедут до Украины.

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Набирают мужчин без опыта

Так, 5 августа начали формировать 3 армейский корпус. В Институте по изучению войны сослались на российского блоггера и военного корреспондента Сашу Коца. Именно он и подтвердил проведение набора в добровольческий батальон "Самара" в Самарской области.

В него должны войти мужчины от 18 до 50 лет. Среди требований – не менее среднее, а лучше высшее образование. Что касается военного опыта, то его от новобранцев не требуют.

Аналитики отмечают, что ранее в Украине уже высказывали предположение о формировании 3 армейского корпуса. Он должен насчитывать 15 500 бойцов в Западном военном округе рф. Информация же от блоггера этот факт подтверждает. Более того, она свидетельствует о том, что частично этот корпус будет состоять именно из добровольцев.

Обещают деньги через 3 месяца

Также 5 августа стали формировать добровольческие батальоны в Омской области. Губернатор Александр Бутков отметил, что говорится сразу о трех таких группировках - "Иртыш", "Авангард", "Омь". Их перебросят на Донбасс, чтобы организовать инженерное, медицинское, а также тыловое обеспечение для оккупантов, которые уже там.

Добровольцам обещают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей (около 1 612 долларов США). Впрочем, губернатор подчеркнул, что эти средства они получат только через три месяца службы.

Местное информационное агентство отметило, что новобранцам будут платить от 40 до 50 тысяч рублей (от 661 до 826 долларов США). Эта сумма должна вырасти до 130 тысяч (почти 2 147 долларов), когда потенциальное пушечное мясо прибудет в Украину.

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