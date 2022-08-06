Оскільки усі ці майбутні російські бійці взагалі не мають досвіду, то з високою долею ймовірності можуть поповнити втрати ворога. Це, звичайно ж, за умов, що вони доїдуть до України.

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Набирають чоловіків без досвіду

Так, 5 серпня почали формувати 3 армійський корпус. В Інституті з вивчення війни послались на російського блогера та військового кореспондента Сашу Коца. Саме він і підтвердив проведення набору до добровольчого батальйону "Самара" у Самарській області.

До нього мають увійти чоловіки віком від 18 до 50 років. Серед вимог – щонайменше середня, а краще вища освіта. Що ж стосується військового досвіду, то його від новобранців не вимагають.

Аналітики зазначають, що раніше в Україні вже висловлювали припущення про формування 3 армійського корпусу. Він мав би налічувати 15 500 бійців країни-агресорки у Західному військовому окрузі. Інформація ж від блогера цей факт підтверджує. Ба більше, вона свідчить про те, що частково цей корпус складатиметься саме з добровольців.

Обіцяють гроші через 3 місяці

Також 5 серпня почали формувати добровольчі батальйони в Омській області. Губернатор Олександр Бутков зазначив, що мовиться відразу про три такі угруповання – "Іртиш", "Авангард", "Омь". Їх перекинуть на Донбас, щоб організувати інженерне, медичне, а також тилове забезпечення для вже наявних окупантів.

Добровольцям обіцяють одноразову виплату у розмірі 100 тисяч рублів (близько 1 612 доларів США). Втім, губернатор підкреслив, що ці кошти вони отримають лише через три місяці служби.

Місцеве ж інформаційне агентство зауважило, що новобранцям платитимуть від 40 до 50 тисяч рублів (від 661 до 826 доларів США). Ця сума має зрости до 130 тисяч (майже 2 147 доларів), коли потенційне гарматне м'ясо прибуде до України.

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