Про це розповів 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у армії рф наразі немає повної можливості, щоб здійснити там просування.

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Чому окупанти не можуть захопити всю Луганщину

Коваленко зазначив, що росіяни не можуть ефективно використовувати тактику вогневого валу на тому клаптику Луганщини, який залишається під контролем ЗСУ.

Їм, наприклад, не дозволяють це зробити відстані, які може покривати їхня артилерія, до того, щоб не опинитися саме в ситуації контрбатарейної боротьби,

– заявив експерт.

Він пояснив, що окупанти можуть використовувати свою артилерію, але тоді вона одразу буде в зоні контрбатарейної боротьби, під час якої вже українська артилерія має перевагу як за точністю, так і далекобійністю.

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"Окупанти все одно намагатимуться це зробити"

Коваленко нагадав, що передові підрозділи загарбників були майже повністю знищені біля Білогорівки саме комбінованим ударом нашої артилерії як ствольної, так і реактивної. До того ще й використовувалася авіація.

Тому їм досить складно зараз повністю закрити саме ці межі Луганської області,

– наголосив він.

Однак, на думку експерта, окупанти все одно будуть намагатися це зробити. Адже просування в напрямку Сіверська грає для них дуже велику роль саме в пропагандистському контексті. Але наразі у росіян немає такої повної можливості.

До речі! На окупованих територіях Луганщини загарбникам не дають спокійно спати партизани. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що їхня діяльність дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії.

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Українські військові продовжують захищати нашу державу від російських загарбників. Частина Луганської області, де тримаються наші захисники, – стабільно важка, але контрольована.

росіяни невпевнено почувають себе на окупованих територіях. ЗСУ влучними ударами продовжують знищувати склади з боєприпасами у Луганській області.

Луганська область чи не найбільше постраждала від дій окупантів, які продовжують обстрілювати мирні українські міста, села та житлові квартали. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворог не припиняє атакувати Луганщину, попри те, що вона вже майже вщент зруйнована.

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