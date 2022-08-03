Об этом рассказал 24 каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, у армии россии пока нет полной возможности, чтобы осуществить там продвижение.

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Почему оккупанты не могут захватить всю Луганскую область

Коваленко отметил, что россияне не могут эффективно использовать тактику огневого вала на том клочке Луганской области, который остается под контролем ВСУ.

Им, например, не позволяют это сделать расстояния, которые может покрывать их артиллерия, до того, чтобы не оказаться именно в ситуации контрбатарейной борьбы,

– заявил эксперт.

Он пояснил, что оккупанты могут использовать свою артиллерию, но тогда она сразу будет в зоне контрбатарейной борьбы, во время которой уже украинская артиллерия имеет преимущество как по точности, так и по дальнобойности.

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"Оккупанты все равно постараются это сделать"

Коваленко напомнил, что передовые подразделения захватчиков были почти полностью уничтожены возле Белогоровки именно комбинированным ударом нашей артиллерии как ствольной, так и реактивной. К тому же использовалась авиация.

Поэтому им достаточно сложно сейчас полностью закрыть именно эти границы Луганской области,

– подчеркнул он.

Однако, по мнению эксперта, оккупанты все равно будут пытаться это сделать. Ведь продвижение в направлении Северска играет для них очень большую роль именно в пропагандистском контексте. Но пока у россиян нет такой полной возможности.

Кстати говоря! На оккупированных территориях Луганской области захватчикам не дают спокойно спать партизаны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что их деятельность очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии.

Больше о ситуации в Луганской области

Украинские военные продолжают защищать наше государство от российских захватчиков. Часть Луганской области, где держатся наши защитники, – стабильно тяжелая, но контролируемая.

россияне неуверенно чувствуют себя на оккупированных территориях. ВСУ точными ударами продолжают уничтожать склады с боеприпасами в Луганской области.

Луганская область больше всего пострадала от действий оккупантов, которые продолжают обстреливать мирные украинские города, села и жилые кварталы. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, враг не прекращает атаковать Луганскую область, несмотря на то, что она уже почти полностью разрушена.

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