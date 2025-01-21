Майже рекордний прибуток: Росія отримала чималі доходи від продажу палива у 2024 році

У Росії доходи від продажу палива зросли на 26% у порівняні з 2023 роком. У 2024 році вони склали 11,1 трильйона рублів.

Доходи Росії від продажу палива

Про це йдеться у звіті російського Мінфіну, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Так це вже другий подібний результат у сучасній історії Росії. Зокрема 11,5 трильйона рублів, було зроблено 2022 році, коли ціни на нафту кілька місяців перевищували 100 доларів за барель через початок повномасштабної війни в Україні.

Зауважте! Зібрати такі доходи Росії не завадили ні санкції, ні встановлений ціновий ліміт на російську нафту.

Санкції США проти Росії

Так у січні 2024 року адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти російських нафтогазових компаній та "тіньового флоту". А вже з 27 лютого Сполучені Штати забороняють власним компаніям надавати нафтові сервісні послуги в Росії.

Крім того, російський "Газпром" втратив дві третини експорту. У 2023 році постачання склали лише 69 млрд кубометрів, а це найнижчий рівень із 1985 року.

Крім того, експорт до Європи впав до 28 млрд кубометрів. Такий саме рівень був у другій половині 1970-х років.

Важливо! Очікується, що доходи "Газпрому" й надалі знижуватимуться через припинення транзиту газу через Україну.