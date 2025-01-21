Доходы России от продажи топлива

Об этом говорится в отчете российского Минфина, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Так это уже второй подобный результат в современной истории России. В частности 11,5 триллиона рублей, было сделано 2022 году, когда цены на нефть несколько месяцев превышали 100 долларов за баррель из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Заметьте! Собрать такие доходы России не помешали ни санкции, ни установленный ценовой лимит на российскую нефть.

Санкции США против России

Так в январе 2024 года администрация Джо Байдена ввела санкции против российских нефтегазовых компаний и "теневого флота". А уже с 27 февраля Соединенные Штаты запрещают собственным компаниям предоставлять нефтяные сервисные услуги в России.

Кроме того, российский "Газпром" потерял две трети экспорта. В 2023 году поставки составили лишь 69 млрд кубометров, а это самый низкий уровень с 1985 года.

Кроме того, экспорт в Европу упал до 28 млрд кубометров. Такой же уровень был во второй половине 1970-х годов.

Важно! Ожидается, что доходы "Газпрома" и в дальнейшем будут снижаться из-за прекращения транзита газа через Украину.