Росія платить мільярд доларів на день за війну в Україні

Росія втрачає щонайменше один мільярд доларів на день для ведення повномасштабної війни. При чому, з часом фінансові втрати агресора будуть лише зростати.

Так збитки від ведення війни оцінюють у самій Росії. За словами російського академіка Аганбегяна, окрім велетенських фінансових втрат, Росія щодня погіршує становище своєї підсанкційної економіки.

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Агресор заганяє себе у глибоку яму

Аганбегян зазначає, навіть якщо війна припиниться, знадобиться як мінімум два роки для відновлення економічних показників.

Що стосується реальних доходів, то стосовно 2012-2013 років, коли вони досягли максимуму, їх сумарне падіння може становити 15%, і потрібно не менше 3 років для того, щоб повернутися до їхнього початкового рівня,

– говориться у тексті.

Академік ще і розраховує розтрати на відбудову зруйнованих міст і селищ, але тут Росії доведеться лише виплатити репарації. Станом на листопад, розмір завданих Росією збитків лише інфраструктурі України оцінюється в 136 мільярдів доларів.

Погане майбутнє для Росії неминуче

Аганбегян пише, що шансів на стрімкий зріст економіки агресора після закінчення війни немає. Стагнація не містить механізму переходу до соціально-економічного зростання, а тягне економіку до рецесії, викликаючи негативні тренди.

І справді нас чекають попереду серйозні труднощі, тому що вийти зі стагнації та налагодити стійке соціально-економічне зростання вкрай важко, оскільки стагнація набагато гірша за кризу. Адже криза має вбудований відскок від дна — післякризовий підйом,

– пише 90-річний академік.

Додається, що у Росії найважливішим трендом погіршення економіки є відтік капіталу, який розпочався з кризи 2008 року і триває вже п'ятнадцятий рік. Цей відтік капіталу сумарно за цей період становитиме понад 1 трильйонів доларів, у тому числі 2022 рік Центральний банк прогнозує його збільшення до найвищого рівня — 226 мільярдів доларів.

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