Росія платить мільярд доларів на день за війну в Україні
Росія втрачає щонайменше один мільярд доларів на день для ведення повномасштабної війни. При чому, з часом фінансові втрати агресора будуть лише зростати.
Так збитки від ведення війни оцінюють у самій Росії. За словами російського академіка Аганбегяна, окрім велетенських фінансових втрат, Росія щодня погіршує становище своєї підсанкційної економіки.
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Агресор заганяє себе у глибоку яму
Аганбегян зазначає, навіть якщо війна припиниться, знадобиться як мінімум два роки для відновлення економічних показників.
Що стосується реальних доходів, то стосовно 2012-2013 років, коли вони досягли максимуму, їх сумарне падіння може становити 15%, і потрібно не менше 3 років для того, щоб повернутися до їхнього початкового рівня,
– говориться у тексті.
Академік ще і розраховує розтрати на відбудову зруйнованих міст і селищ, але тут Росії доведеться лише виплатити репарації. Станом на листопад, розмір завданих Росією збитків лише інфраструктурі України оцінюється в 136 мільярдів доларів.
Погане майбутнє для Росії неминуче
Аганбегян пише, що шансів на стрімкий зріст економіки агресора після закінчення війни немає. Стагнація не містить механізму переходу до соціально-економічного зростання, а тягне економіку до рецесії, викликаючи негативні тренди.
І справді нас чекають попереду серйозні труднощі, тому що вийти зі стагнації та налагодити стійке соціально-економічне зростання вкрай важко, оскільки стагнація набагато гірша за кризу. Адже криза має вбудований відскок від дна — післякризовий підйом,
– пише 90-річний академік.
Додається, що у Росії найважливішим трендом погіршення економіки є відтік капіталу, який розпочався з кризи 2008 року і триває вже п'ятнадцятий рік. Цей відтік капіталу сумарно за цей період становитиме понад 1 трильйонів доларів, у тому числі 2022 рік Центральний банк прогнозує його збільшення до найвищого рівня — 226 мільярдів доларів.
Погані новині для російського рубля
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у 2023 році російський рубль ослабне ще більше. На це є декілька причин:
- з 5 лютого Європа перестає купувати російські нафтопродукти. Відбудеться чергове зменшення валютного виторгу;
- цінову стелю на нафту будуть переглядати кожні два місяці. Її рівень має бути на 5% нижче ринкової ціни. Отож стелю будуть все більше притискати до підлоги;
- навіть при ціні у 70 доларів за барель, бюджет на 2023 рік мав би дефіцит у 3 трильйони рублів. Який дефіцит буде при ціні 55–57 доларів, ніхто в російському уряді ще не рахував, щоб не засмучувати бункерного діда.