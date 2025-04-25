Росія планує постачати газ союзнику з 2025 року – очікують погодження ціни

Росія розглядає можливість розпочати постачання природного газу до Ірану вже цього року. Планований обсяг – до 1,8 мільярда кубометрів щорічно.

Коли почнуться поставки газу

Постачання планується здійснювати через уже наявну інфраструктуру, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Точна дата початку експорту газу залежить від досягнення комерційної домовленості між операторами — наразі сторони все ще узгоджують ціну.

Після початку війни проти України Росія активізувала співпрацю з Іраном, особливо в енергетиці. У січні 2025 року країни підписали угоду про стратегічне партнерство.

Співпраця Росії та Ірану

Путін заявив, що Росія готова постачати до Ірану до 55 млрд кубометрів газу на рік, хоча почне з обсягів до 2 мільярдів. Це співмірно з потужністю "Північного потоку-1", виведеного з ладу після вибухів у 2022 році.

Іран також планує угоди на 4 мільярди доларів із російськими компаніями для розробки семи родовищ. Крім того, триває реалізація меморандуму між "Газпромом" і Національною іранською газовою компанією, а також обговорення створення регіонального газового хабу за участі Катару і Туркменістану.

До слова! Тим часом ЄС розглядає можливість законодавчо заборонити нові контракти на імпорт російських енергоносіїв.