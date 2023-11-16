Росія заробила понад 550 мільярдів доларів на експорті нафти й газу

Росія постачає найбільше нафти й газу в Євросоюз, Китай та Індію. За час повномасштабної війни країна-агресор збагатилась на експорті викопного палива, не зважаючи на низку обмежень.

На чому заробляє Росія

Після повномасштабного вторгнення Росія заробила на продажах викопного палива більш ніж 550 мільярдів доларів. Цьому не завадили санкції, запроваджені Заходом, адже саме ЄС став одним з найбільших імпортерів російських енергоресурсів.

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Найбільше доходів Росія отримала від імпорту сирої та переробленої нафти, а також трубопровідного й скрапленого газу.

Імпорт Європейським Союзом російського викопного палива неухильно знижувався з кінця березня, зменшившись у понад вдвічі в грошовому вираженні порівняно з рівнем до вторгнення. Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно перевершує Китай,

— кажуть експерти CREA.

Хто купує російське паливо

Традиційно, лідером імпорту російської нафти є Китай. Але в загальній динаміці лідирує Євросоюз, який закупив викопних енергоресурсів на 180 мільярдів доларів.

Найбільшими імпортерами російської нафти є Китай (47%), Індія (32%), ЄС (7%) та Туреччина (3%).

ЄС закуповував чи не найбільшу кількість скрапленого газу — 50%. Трохи менше імпортують Китай (23%) і Японія (16%). У вересні російський експорт СПГ зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, ЄС залишається серед лідерів по закупівлі трубопровідного газу, а це — 41%. За ним йдуть Туреччина — 29%, і Китай — 21%.

Із січня по серпень 2023 року ЄС купив у Росії трубопровідного газу на 4,9 мільярда євро, що стало величезним джерелом доходу для Кремля.