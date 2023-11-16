Допомога сусідам

Із заяв міністра енергетики Себастьяна Бурдуя, Румунія готова постачати газ Молдові з Азербайджану у холодну пору року.

До теми Щоб не співпрацювати з Росією: Сербія купуватиме газ в Азербайджані

Високопосадовець додає, що Румунія має доступ до 1 мільярда газу, тому може допомогти Молдові.

Якщо у нас будуть спеціальні запити з боку Молдови чи інших держав регіону, ми готові активувати опцію з Азербайджаном, забезпечену Румунією минулої весни, через яку ми маємо доступ до 1 мільярда кубометрів газу,

– сказав він.

До слова, навіть якщо цієї кількості не вистачатиме, то скраплений газ імпортуватимуть за маршрутом Греція-Болгарія-Румунія, або ж Туреччина-Болгарія-Румунія

Зверніть увагу! Раніше Молдова купувала газ у російського "Газпрому". Це тривало до 2021 року. Втім зараз постачання здійснюється державна компанія "Енергоком", закуповуючи газ на світовому ринку.

Для цього "Енергоком" використовує румунську біржову платформу та прямі контракти з компаніями з Польщі, Румунії та Болгарії.

Запаси газу Молдови

За дорученням уряду Молдови компанія "Енергоком" мала придбати на опалювальний сезон не менше, ніж 450 мільйонів кубометрів газу в Румунії та Україні.

Станом на початок жовтня кількість закупленого газу встановила 500 мільйонів кубометрів газу. Але на цьому компанія не зупиняється і продовжує закуповувати більше. Це для того, щоб повністю покрити споживання населення Молдови.

Щороку Молдова споживає близько 1,3 мільярда кубометрів газу на рік.

Сербія та Болгарія зменшують залежність від російського газу

Після того, як газопровід Болгарія–Сербія введуть в експлуатацію, Сербія почне активно співпрацювати з Азербайджаном. Міністр гірничодобувної промисловості та енергетики країни Дубравка Джедович-Ханданович заявила, що це відбудеться найближчим часом.

Підписаний контракт передбачає постачання 400 мільйонів кубометрів газу в наступному році, і ми очікуємо, що ці обсяги ще більше зростуть у найближчі роки,

– повідомляють у сербському міністерстві.

До речі! Щороку населення Сербії споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу.

В Болгарії теж працюють над тим, щоб зменшити вплив російського газу на країну. Відтак, уряд країни ввів новий податок на транзит та імпорт російського трубопровідного газу.

Він спрямований на те, щоб збільшити доходи Болгарії й водночас зменшити видатки країни-агресорки у війні з Україною. За словами міністра фінансів Асен Василєв, у наступні декілька днів уряд очікує перші надходження з цього податку.

Цікаво! Угорщина, Сербія та Північна Македонія виявили занепокоєння щодо цієї ситуації. В Угорщині назвали такі дії незаконними.