Помощь соседям

По заявлениям министра энергетики Себастьяна Бурдуя, Румыния готова поставлять газ Молдове из Азербайджана в холодное время года.

К теме Чтобы не сотрудничать с Россией: Сербия будет покупать газ в Азербайджане

Высокопоставленный чиновник добавляет, что Румыния имеет доступ к 1 миллиарду газа, поэтому может помочь Молдове.

Если у нас будут специальные запросы со стороны Молдовы или других государств региона, мы готовы активировать опцию с Азербайджаном, обеспеченную Румынией прошлой весной, через которую у нас есть доступ к 1 миллиарду кубометров газа.

– сказал он.

К слову, даже если этого количества не будет хватать, то сжиженный газ будут импортировать по маршруту Греция-Болгария-Румыния, или Турция-Болгария-Румыния.

Обратите внимание! Ранее Молдова покупала газ у российского "Газпрома". Это продолжалось до 2021 года. Впрочем, сейчас поставки осуществляется государственная компания "Энергоком", закупая газ на мировом рынке.

Для этого "Энергоком" использует румынскую биржевую платформу и прямые контракты с компаниями из Польши, Румынии и Болгарии.

Запасы газа Молдовы

По поручению правительства Молдовы компания "Энергоком" должна была приобрести на отопительный сезон не менее 450 миллионов кубометров газа в Румынии и Украине.

На начало октября количество закупленного газа установило 500 миллионов кубометров газа. Но на этом компания не останавливается и продолжает закупать больше. Это для того чтобы полностью покрыть потребление населения Молдовы.

Ежегодно Молдова потребляет около 1,3 млрд кубометров газа в год.

Сербия и Болгария уменьшают зависимость от российского газа

После того как газопровод Болгария-Сербия будет введен в эксплуатацию, Сербия начнет активно сотрудничать с Азербайджаном. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что это произойдет в ближайшее время.

Подписанный контракт предусматривает поставку 400 миллионов кубометров газа в следующем году, и мы ожидаем, что эти объемы еще больше возрастут в ближайшие годы.

– сообщают в сербском министерстве.

Кстати говоря! Ежегодно население Сербии потребляет около 3 миллиардов кубометров газа.

В Болгарии тоже работают над тем, чтобы снизить влияние российского газа на страну. Следовательно, правительство страны ввело новый налог на транзит и импорт российского трубопроводного газа

Он направлен на то, чтобы увеличить доходы Болгарии и одновременно снизить расходы страны-агрессорки в войне с Украиной. По словам министра финансов Асен Василев, в следующие несколько дней правительство ожидает первые поступления по этому налогу.

Любопытно! Венгрия, Сербия и Северная Македония обеспокоены этой ситуацией. В Венгрии назвали подобные действия незаконными.