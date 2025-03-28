За словами народного депутата Олексія Кучеренка, нам вдалося "дотягнути до кінця березня", а за словами Ярослава Железняка, Україні доведеться значно збільшувати імпорт газу, інформує 24 Канал.

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"Через обстріли нам цього року буде потрібно багато імпорту газу. До 5 мільярдів кубометрів. А це означає багато грошей, що на це піде декілька мільярдів доларів. І тут або нам допоможуть партнери, або доведеться докладати свої", – зазначив народний депутат Железняк у телеграмі.

За його словами, партнери "поки не демонструють впевненості" стосовно фінансування імпорту газу до України для наступного опалювального сезону.

Своєю чергою нардеп Кучеренко, який є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначив, що найбільша державна компанія "Укргазвидобування" втратила через удари 40% потужностей з видобутку газу.

Останні п'ять дуже потужних ударів по енергетичній інфраструктурі були саме по газовидобувній інфраструктурі. Тобто ракетами "Калібрами" шмаляв ворог і поцілив саме в об'єкти видобутку газу "Укргазвидобування". Це компанія НАК "Нафтогаз". У результаті це призвело до втрати 40% їхніх потужностей з видобутку. Щоб довго не казати, нам просто не вистачає зараз газу,

– заявив Кучеренко в ефірі телеканалу "Новини Live".

Через дефіцит газу, за словами Кучеренка, Україна вимушена завершити опалювальний сезон раніше. Попри значний дефіцит газу, в Україні відбувається закриття газодобувних підприємств. Так, генеральний директор групи Smart-Holding Іван Герасимович заявив, що їхню групу компаній доведеться закрити, якщо держава не дозволить їй відновити видобуток газу протягом найближчих тижнів. Йдеться про закриття підприємств-газовидобувників у Харківській та Полтавській областях.

На цьому тлі в ніч на 28 березня ворог вчергове обстріляв об'єкти "Нафтогазу", пошкодивши потужності з газовидобутку.

"Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року… Це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни", – йдеться у повідомленні компанії у фейсбуці.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія змінила тактику атак на енергетичну систему України – тепер ворог зосереджується на газовій інфраструктурі, видобутку та зберіганні газу. За словами директора Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександра Харченка, частину газовидобувних потужностей, пошкоджених внаслідок атак Росії, за оптимістичними прогнозами можна буде відновити не раніше осені.