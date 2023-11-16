На чому заробляє Росія

Після повномасштабного вторгнення Росія заробила на продажах викопного палива більш ніж 550 мільярдів доларів. Цьому не завадили санкції, запроваджені Заходом, адже саме ЄС став одним з найбільших імпортерів російських енергоресурсів.

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Найбільше доходів Росія отримала від імпорту сирої та переробленої нафти, а також трубопровідного й скрапленого газу.

Імпорт Європейським Союзом російського викопного палива неухильно знижувався з кінця березня, зменшившись у понад вдвічі в грошовому вираженні порівняно з рівнем до вторгнення. Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно перевершує Китай,

— кажуть експерти CREA.

Хто купує російське паливо

Традиційно, лідером імпорту російської нафти є Китай. Але в загальній динаміці лідирує Євросоюз, який закупив викопних енергоресурсів на 180 мільярдів доларів.

Найбільшими імпортерами російської нафти є Китай (47%), Індія (32%), ЄС (7%) та Туреччина (3%).

ЄС закуповував чи не найбільшу кількість скрапленого газу — 50%. Трохи менше імпортують Китай (23%) і Японія (16%). У вересні російський експорт СПГ зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, ЄС залишається серед лідерів по закупівлі трубопровідного газу, а це — 41%. За ним йдуть Туреччина — 29%, і Китай — 21%.

Важливо! Із січня по серпень 2023 року ЄС купив у Росії трубопровідного газу на 4,9 мільярда євро, що стало величезним джерелом доходу для Кремля.