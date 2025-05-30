Росія збільшила постачання нафти до Сирії

Росія збільшила постачання нафти з Арктики до Сирії. Країні потрібна сировина для роботи її нафтопереробних заводів.

Росія збільшує постачання нафти до Сирії

Росія вже давно розглядає Сирію як ключовий плацдарм для своєї торгівлі та військових операцій на Близькому Сході та в Африці, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Російські позиції на заході Сирії, де розташовані військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім, зазнали удару після усунення проросійського президента Башара Асада. Однак, як повідомив Кремль у січні, Москва веде переговори з новою ісламістською адміністрацією Сирії про збереження баз.

Танкер Mitzel, який потрапив під санкції США, завантажив близько 140 000 метричних тонн російської нафти в арктичному порту Мурманськ і прямує до порту Баніяс, який уже прийняв кілька таких вантажів,

– повідомляє Reuters.

Танкери Sakina та Aquatica доставили нафту з Росії до Сирії у березні, а за ними – танкер Sabina у квітні. Загальний обсяг постачання російської нафти до Сирії цього року досяг близько 350 000 метричних тонн, або приблизно 2,6 мільйона барелів.

Як зазначають у матеріалі, Росії доводиться шукати альтернативних покупців для своєї арктичної нафти після того, як санкції США у січні вдарили по "Газпром нафті" та танкерам, які транспортують нафту. З цього року Росія також постачала дизельне паливо до Сирії.

Нафтопереробні заводи Сирії потребуватимуть заміни іранській нафті, яка була значним джерелом постачання за правління Асада,

– пишуть у Reuters.

Але її постачання було припинене наприкінці минулого року. Це призвело до тимчасового зупинення роботи нафтопереробного заводу в Баніясі в грудні.

Зауважте! Міністерство нафти Сирії оголосило про відновлення роботи НПЗ у Баніясі в квітні після отримання нових поставок нафти, але також повідомило про проведення технічного ремонту на об'єкті.